ГУСТ Подмосковья подготовил более 420 ответов для жителей с начала года

Читайте нас в:

С начала года команда ГУСТ сформировала 422 официальных ответа на вопросы граждан.

«Основная тематика писем носит зимний характер: некачественная уборка снега, складирование его на газонах, а также вопросы благоустройства территорий, ненадлежащее содержание контейнерных площадок и детских игровых территорий», - прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, представители ведомства регулярно анализируют обращения. Это позволяет оценить, в каком округе есть точечные проблемы, а где нужно комплексно пересматривать подход к содержанию территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что после коммунальной аварии тепло в образовательные организации Климовска вернется в течение пяти дней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».