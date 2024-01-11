11 января 2024, 18:46

ГУСТ Подмосковья подготовил более 420 ответов для жителей с начала года

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ГУСТ Московской области ежедневно мониторит обращения граждан. Вопросы жителей приходят в соцсети ведомства, на портал «Добродел», в письменном виде, а также через официальный сайт управления.

С начала года команда ГУСТ сформировала 422 официальных ответа на вопросы граждан.

«Основная тематика писем носит зимний характер: некачественная уборка снега, складирование его на газонах, а также вопросы благоустройства территорий, ненадлежащее содержание контейнерных площадок и детских игровых территорий», - прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, представители ведомства регулярно анализируют обращения. Это позволяет оценить, в каком округе есть точечные проблемы, а где нужно комплексно пересматривать подход к содержанию территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что после коммунальной аварии тепло в образовательные организации Климовска вернется в течение пяти дней.

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Благоустройство
11 января 2024, 19:28
Жителям Подмосковья пересчитают плату за коммунальные услуги в декабре–январе
РИА «Новости»
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ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» проведет перерасчет платы за коммунальные услуги из-за перерывов в поставке отопления и горячей воды в декабре–январе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Перерасчет отразят в едином платежном документе за январь 2024 года. По имеющимся вопросам можно обратиться в Воскресенский и Солнечногорский филиалы. Компания рассмотрит все обращения, после чего проведет перерасчет согласно российскому законодательству.

«ООО „Газпром теплоэнерго МО“ предпринимает все меры по обеспечению бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей», - добавили в пресс-службе.

Оперативную информацию о мероприятиях ООО «Газпром теплоэнерго МО», направленных на обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения, можно получить в Telegram-канале компании.

Ранее в «Газпром теплоэнерго МО» сообщили об установке передвижных котельных в Солнечногорском и Воскресенском городских округах. Их запуск на полную мощность запланировали на 12 января.

Отопление Газпром
11 января 2024, 19:23
Госавтоинспекторы в Лобне провели профилактический рейд «Ребенок-пассажир»
Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по г.о. Лобня
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Автоинспекторы провели беседы на тему безопасной перевози детей с водителями в Лобне. Профилактическое мероприятие прошло в рамках акции «Зимние каникулы».

В рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» в городском округе Лобня сотрудники полиции провели рейд «Ребенок-пассажир». Мероприятие было направлено на соблюдение водителями правил перевозки детей, а также на снижение травматизма среди маленьких пассажиров.

Сотрудники полиции проверили более 60 автомобилей в остановочном коридоре. Нарушений правил перевозки детей в салоне транспортных средств выявлено не было.

В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила безопасности на дорогах, особенно при перевозке детей, и быть внимательными к ним во время зимних каникул.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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Дети Лобня ГИБДД Дороги
11 января 2024, 18:38
Можайская больница получила новые УЗИ-аппараты
Unsplash
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Новые передвижные аппараты УЗИ для исследования сердца и сосудов установили в больнице в Можайске. Оборудование закупили на сумму почти в десять миллионов рублей.

Новые аппараты позволяют проводить диагностику с максимальной точностью, а также выдают врачу объемное изображение исследуемого органа.

«В Можайской больнице продолжает пополняться новой высококлассной техникой. Аппараты УЗИ обладают высоким качеством изображения. Благодаря такому оборудованию, в нашем медучреждении улучшается оказание медицинской помощи жителям округа», - отметил главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Медтехнику закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев , специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина
11 января 2024, 18:25
Глава Одинцова Андрей Иванов проверил работу трех котельных
Никита Сморкалов
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Глава Одинцова Андрей Иванов проверил состояние трех котельных округа. Все они оказались полностью в исправном состоянии.

Паровая котельная в поселке Барвиха обслуживает жилые дома с 1964 года. По словам главного инженера санатория «Барвиха» Сергея Будкова, объект достойно справился с январскими морозами. На низкую температуру пожаловались жители 12 квартир - проблемы были на сетях или в самом доме. Оборудование котельной ежегодно проходит экспертизу.

В 60-х также заработала котельная санатория «Поречье». Сейчас она обслуживает один многоквартирный дом. Рядом со зданием установили дополнительный дизельный котел.

«8 января случилась утечка и сотрудники долго не могли ее найти. Оказалось, была незаконная врезка в систему в здании заброшенного автосервиса. В результате произошел сбой в работе котельных, их пришлось остановить. Но, в рамках регламента, в течение четырех часов мы запустили систему снова. Температура в квартирах не упала ниже 18 градусов», - рассказал. директор муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» Александр Евсеев.

В исправном состоянии оказалась и котельная 121 авиационного ремонтного завода. В инвестиционную программу заложили средства на ее модернизацию.

«В округе 210 котельных, каждая индивидуальна и в разных стадиях модернизации, но все они в работе. На случай аварийных ситуаций в Одинцово предусмотрена система, при которой в случае котельная может переключить подачу теплоэнергии на другую котельную. Несколько котельных могут образовывать общий контур», - рассказал замглавы округа Михаил Коротаев.

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Одинцово ЖКХ Отопление

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