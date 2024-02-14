ГУСТ Подмосковья назвал сумму штрафов за незаконную перевозку стройотходов с начала февраля

Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства муниципалитетов региона ежедневно проходит в правительстве Подмосковья с начала января. В нем принимают участие управдомы Подмосковья, члены правительства, администрации городских округов и различные эксперты.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил большое значение модернизации теплоснабжения и важность вовлечения местных жителей. Он подчеркнул, что управдомы лучше всех знакомы с проблемами, зафиксированными в городском округе.

«Уверен, что теперь ни один вопрос по теплу и горячей воде не останется незамеченным, а утвержденные мероприятия коснутся каждого без исключения проблемного объекта теплоснабжения», - указал Хромушин.

Председатель ассоциации советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко отметила также отметила важность обсуждения вопросов теплоснабжения на региональном уровне.

«Для нас, жителей Подмосковья, важен тот факт, что Правительство региона работает на опережение, не дожидаясь утверждения федеральной программы, и формирует собственную Госпрограмму в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в группе риска», - добавила Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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