25 июня 2024, 17:44

ГУСТ Подмосковья напомнило порядок действий при перебоях с электричеством

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Управляющие компании Подмосковья устранили уже более 900 нарушений в подаче электроэнергии. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям многоквартирных домов о порядке действий в случае отключения света.

Если электричество внезапно пропало в доме, стоит отключить все электроприборы от сети, чтобы предотвратить возможный сбой или повреждение оборудования. Нужно также выключить свет, чтобы избежать ненужного потребления при кратковременных перебоях. Сообщить о проблеме нужно в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на портале ЕДС МО.

Для оперативного решения вопросов жители Подмосковья могут звонить по номеру 122*4.

Отключение электричества не должно превышать двух часов, если существует два независимых источника питания. В случае отсутствия резервного источника допускается отсутствие света до суток.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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Электричество
25 июня 2024, 18:06
Физкультурно-спортивная акция пройдет в Лобне 26 июня
Администрация г.о. Лобня
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На базе школы № 6 имени В. И. Сахнова в Лобне пройдет «Зарядка долголетов». Принять участие могут все желающие.

Старт мероприятия - в 11:00. К физкультурно-спортивной акции присоединятся участники клуба «Активное долголетие». Поучаствовать могут и все желающие жители округа. В программе: веселые старты и другие спортивные активности.

Добавим, что стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Среди условий: постоянная регистрация в Московской области и наличие социальной карты. С ней нужно прийти по адресу улица Молодежная, 4. Подробности по телефону: 8 495 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие
25 июня 2024, 18:02
Минтранс Подмосковья: расписание поездов некоторых направлений изменится в июле
ЦППК
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Расписание электричек на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в июле. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки будут действовать до конца июня и 1–2 июля. В это время график работы диаметральных поездов от Ипподрома до Зеленограда-Крюково будет сокращено. При этом, первые рейсы в этом направлении выведены из расписания.

Пассажиров просят планировать свой маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Поезда Раменское
25 июня 2024, 18:02
Волонтеры из Балашихи собрали корма и лекарства для зооприютов
Ирина Митюрина
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В поддержку бездомных животных волонтеры городского округа Балашиха провели благотворительную акцию. Они собрали наборы кормов и лекарств для зооприютов округа.

Участниками благотворительной акции стали клиенты местного зоомагазина. Посетители, которые покупали товары для своих питомцев, также оставляли подарки для животных из зооприютов Балашихи. Поддержка жителей позволит обеспечить приюты кормами, необходимыми средствами для ухода и лечения животных.

«Помощь бездомным животным - это не просто благотворительность, это наша ответственность перед теми, кто не может попросить о помощи сам. Мы рады видеть, как жители Балашихи откликаются на нашу инициативу и вносят свой вклад. Это, действительно, объединяет наше сообщество», - поделилась заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Волонтеры Животные Балашиха
25 июня 2024, 18:00
Более 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации
Администрация г.о. Лобня
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Свыше 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации. Более 40 из них отправили на дообследование для уточнения диагноза.

Маммографию необходимо проходить раз в два года. Это рекомендовано делать женщинам с 40 до 75 лет. Исключение - генетическая предрасположенность к онкопатологии - в этом случае обследование лучше проходить ежегодно.

«Рак молочной железы - наиболее частое онкологическое заболевание у женщин в России. Оно находится на первом месте в структуре смертности женщин от онкологии. Число пациенток с такой болезнью увеличивается. Своевременно выявить рак поможет маммография молочных желез в двух проекциях. Это один из обязательных онкоскринингов в рамках диспансеризации женщин», - прокомментировала врач-рентгенолог больницы Лобни Ксения Снопова.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122. Сделать это онлайн получится на сайте mosreg.ru. Другие способы - через инфомат или лечащего врача. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи Диспансеризация

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