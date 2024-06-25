ГУСТ Подмосковья напомнило порядок действий при перебоях с электричеством

Если электричество внезапно пропало в доме, стоит отключить все электроприборы от сети, чтобы предотвратить возможный сбой или повреждение оборудования. Нужно также выключить свет, чтобы избежать ненужного потребления при кратковременных перебоях. Сообщить о проблеме нужно в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на портале ЕДС МО.

Для оперативного решения вопросов жители Подмосковья могут звонить по номеру 122*4.

Отключение электричества не должно превышать двух часов, если существует два независимых источника питания. В случае отсутствия резервного источника допускается отсутствие света до суток.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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