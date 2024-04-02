ГУСТ: число заявок на окрашивание фасадов домов в Подмосковье снизилось

В ведомстве отметили, что количество заявок снизилось на 15% по сравнению с прошлой неделей.

Так, в Балашихе обращений по вопросам покраски стало меньше на 33%, в Люберцах - на 26%, в Долгопрудном - на 25%. В числе городских округов, откуда не пришло ни одной заявки в этой категории - Волоколамский, Котельники, Можайский, Шатура.

В подмосковном ГУСТ напомнили, что жители региона могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через сайт ЕДС МО, а управляющая компания обязана отработать обращение в установленные строки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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