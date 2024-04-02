02 апреля 2024, 23:07

ГУСТ: число заявок на окрашивание фасадов домов в Подмосковье снизилось

ГУСТ МО
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Более трех тысяч заявок выполнили сотрудники управляющих компаний под контролем ГУСТ Московской области. Чаще всего в Единую диспетчерскую службу региона жители обращались с просьбой покрасить стены зданий и облицевать цоколи.

В ведомстве отметили, что количество заявок снизилось на 15% по сравнению с прошлой неделей.

Так, в Балашихе обращений по вопросам покраски стало меньше на 33%, в Люберцах - на 26%, в Долгопрудном - на 25%. В числе городских округов, откуда не пришло ни одной заявки в этой категории - Волоколамский, Котельники, Можайский, Шатура.

В подмосковном ГУСТ напомнили, что жители региона могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через сайт ЕДС МО, а управляющая компания обязана отработать обращение в установленные строки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Красногорск Правила Работа Балашиха
02 апреля 2024, 23:38
Подмосковные учителя начали получать компенсацию за аренду жилья
Телеканал «360»
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Дополнительные меры поддержки учителей ввели в Московской области. С этого года педагоги начали получать компенсацию в 20 тысяч рублей за аренду жилья. В интервью «360» учитель средней школы № 12 городского округа Балашиха Яна Баранова рассказала, каким критериям должен соответствовать педагог, претендующий на социальную выплату из регионального бюджета.

Баранова рассказала, что большой пакет документов собирать не пришлось, все оформлялось в электронном виде. Сбор документов и рассмотрение заявки заняло примерно две недели.

Компенсация выплачивается до года, пояснила собеседница «360». Учитель получает 20 тысяч рублей ежемесячно, и это значительное подспорье для семейного бюджета, призналась Баранова.

Первая информация о новой мере поддержки пришла от администрации учебного заведения - создали чат и сообщили учителям, что можно получить компенсационную выплату за аренду жилья. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, учитель должен соответствовать определенным критериям.

«У педагога и членов его семьи не должно быть в Московской области жилья в собственности. <…> Также есть критерий по специализации», - рассказала Баранова.

В чате учителей курировал сотрудник администрации школы - он отвечал на вопросы и помогал со сбором документов, необходимых для получения компенсации.

«Заявление подавали на официальном сайте московских госуслуг. Там было все понятно - просто перейти и заполнить данные», - отметила преподаватель.

Школы Учителя Балашиха
02 апреля 2024, 23:25
Спецподразделения подмосковного главка Росгвардии провели комплексную тренировку
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Спецподразделения подмосковного главка Росгвардии провели комплексную тренировку. В учениях принимали участие сотрудники СОБР «Булат» и ОМОН «Русич».

Как рассказали в ведомстве, спецназовцы отработали действия при изменении оперативной обстановки индивидуально и в составе групп, а также провели занятия по тактико-специальной, топографической, медицинской, огневой и инженерной подготовке.

Важным элементом учебных занятий было ведение огня в различных условиях. После тренировки сотрудники спецподразделений отработали действия при непосредственном контакте с условным противником, оказание первой помощи раненому и безопасный для личного состава отход группы.

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Росгвардия
02 апреля 2024, 22:44
Стенд «Парки Подмосковья» представит регион на международной конференции
Министерство благоустройства Московской области
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Международная выставка-конференция по созданию комфортной городской среды и развитию парков, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий состоится с 3 по 4 апреля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

В мероприятии примут участие представители большинства субъектов России. Московскую область представят стендом «Парки Подмосковья». От подмосковного региона поучаствуют 17 спикеров в 14 сессиях, а 4 апреля пройдет сессия Министерства благоустройства на тему «Реализация программы по благоустройству парков в лесу».

Также ожидается выступление международных экспертов из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и специальных гостей из Белоруссии и Катара.

Напомним, что в премии «Парки России» четыре парка Московской области стали лауреатами в трех номинациях из семи возможных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Выставки Парки
02 апреля 2024, 22:19
Артисты из Петербурга выступили в областном детском онкодиспансере в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Артисты шоу магии и иллюзии из Санкт-Петербурга выступили перед пациентам детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Спектакль приурочили ко Дню смеха.

По словам директора шоу Анны Мошниковой, артисты очень хотели подарить маленьким пациентам настоящий праздник, ведь они проходят сложное лечение и не покидают стены медицинского учреждения.

«В нашем шоу мы не только показали мир магии, но и раскрыли некоторые секреты наших фокусов», - рассказала Мошникова.

Представление фокусников детям очень понравилось, а на прощание они поблагодарили артистов и сделали с ними совместные фото.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Праздники Дети Балашиха Онкология

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