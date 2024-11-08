08 ноября 2024, 20:35

ГУРБ Подмосковья сообщило о новой схеме мошенничества с SEO-оптимизацией

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Мошенники все чаще создают фишинговые сайты, которые маскируются под официальные ресурсы государственных учреждений и популярных справочно-правовых систем. Подобные уловки помогают привлекать значительное количество потенциальных жертв.

Злоумышленники активно используют технологии, известные как SEO-poisoning - методы «отравления» поисковых систем. Это приводит к тому, что мошеннические сайты попадают в верхние строки поисковой выдачи по запросам, связанным с госучреждениями и справочными службами. В результате возрастает вероятность того, что пользователи кликнут именно на эти ресурсы, приняв их за подлинные.

На фишинговых сайтах киберпреступники размещают зараженные вирусами шаблоны различных документов, таких как договора или отчеты. Они надеются, что сотрудники компаний, занимающиеся финансовой и бухгалтерской отчетностью, будут активно искать и загружать такие файлы.

После загрузки вредоносного документа на рабочий компьютер устанавливается программа удаленного доступа, позволяющая хакерам дистанционно влиять на содержимое файлов. Преступники в первую очередь изменяют банковские реквизиты в договорах с подрядчиками и поставщиками. Обнаружить такое заражение бывает непросто, и иногда злоумышленники даже блокируют доступ к рабочим компьютерам, вымогая деньги за их разблокировку.

Чтобы избежать уловок фальшивых сайтов, рекомендуется установить надежный антивирус и регулярно обновлять его, запретить запуск программ удаленного доступа, а также помнить, что безопасными для загрузки обычно считаются форматы PDF, DOCX, XLSX, JPG и PNG.

Мошенничество Хакеры Деньги Технологии Вирусы
08 ноября 2024, 21:11
Качество содержания дворов в ЖК «Акварели» проверили в Балашихе
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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин, специалисты управляющей организации и активные жители осмотрели дворовые территории жилого комплекса «Акварели». Это уже вторая проверка с участием руководителя муниципалитета. В прошлый раз он высказал ряд замечаний, большинство из них уже устранили.

По словам замглавы Балашихи Михаила Сидоркина, специалисты управляющей компании отштукатурили колонны во дворе, отремонтировали паркинг и обновили резиновое покрытие на детской игровой площадке.

«В ходе встречи проверили работоспособность системы отопления многоквартирных домов, подачу теплоносителя и температуру в помещениях. Также проверили работу диспетчерской службы и системы видеонаблюдения в жилом комплексе», - добавил он.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно мониторят состояние дворов и общественных территорий в разных районах муниципалитета.

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Балашиха Ремонтные работы
08 ноября 2024, 20:36
Дворы на улицах Быковского и Терешковой благоустроят в Балашихе
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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с управляющими организациями и активными жителями осмотрел дворовые территории на улицах Быковского и Терешковой. Жители обратились к руководителю муниципалитета с просьбой их благоустроить.

Комиссия проверила дворы по улице Быковского, вблизи домов № 16 и № 18, а также по улице Терешковой, у домов № 13 и № 15 в Балашихе. Максим Сидоркин сообщил, что активу домов разъяснили порядок их комплексного благоустройства.

«Совету дома необходимо провести общее собрание собственников и собрать большинство голосов за проект по благоустройству. После проведения собрания и принятия решения протокол должен быть передан в администрацию округа. В дальнейшем благоустройство дворовой территории будет рассмотрено на будущие периоды», - пояснил он.

По итогам обхода Максим Сидоркин поручил ответственной организации установить ограничители движения для автомобилей у контейнерной площадки вблизи дома № 15 на улице Терешковой.

Все пожелания жителей замглавы взял на личный контроль.

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Благоустройство Балашиха
08 ноября 2024, 20:26
Котельную на улице Маяковского в Богородском округе обновят до конца ноября
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В Богородском городском округе отремонтировали сразу несколько объектов теплосетей: в Большом Бунькове, Стромыни, в Ногинске на котельной «Ревсобраний-2» и на Новоногинской фабрике. К концу ноября обновят котельную на улице Маяковского в Электроуглях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья , обновят 185 километров теплосетей. Для этого реализуют государственные, областные, инвестиционные проекты. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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Ремонтные работы выполняют в рамках государственной программы Московской области.

«Основная цель мероприятий - снизить износ коммунальной инфраструктуры, повысить надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома, уменьшить риск аварий, особенно в зимний период», - пояснил заместитель главы Богородского городского округа Дмитрий Устинов.

Планы на следующий год тоже масштабные. Капитально отремонтируют теплосети в Электроуглях и Обухове, котельные «Климова-0» и Климова-2» в Ногинске, в поселке имени Воровского, в микрорайоне Фабрики и на улице Комбинат в Обухове.

Также построят блочно-модульные котельные в Боровкове, Вишняковских дачах, на улице Жарова в Ногинске, реконструируют тепловые сети на улицах Жарова, 200-летия города, Верхняя, Текстилей, а также от центрального теплового пункта-1 до котельной «Заречье» и далее - на улицах Декабристов, 28 Июня, Белякова.

Отопление Ремонтные работы Богородский
08 ноября 2024, 19:43
Более 9000 обращений приняли в центре помощи при ДТП в Видном с начала года
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Службу бесплатной помощи при дорожно-транспортных происшествиях открыли в Ленинском городском округе 1 декабря 2021 года. С начала работы ее сотрудники обработали почти 30 тысяч обращений, а в 2024 году — более девяти тысяч.

Каждый день в центре помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Видном дежурят двое сотрудников. Оно помогают участникам мелких происшествий на дорогах: консультируют по оформлению «европротокола» при аварии без пострадавших, если у обеих сторон есть действующие полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

«Ожидание сотрудников Госавтоинспекции на дороге может провоцировать новые аварии и пробки. Возможность же урегулировать мелкое дорожно-транспортное происшествие в специальном центре или с помощью дистанционной консультации уже показала свою эффективность», - пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, работа службы помогает в четыре раза сократить время пребывания участников аварии на дороге.

Отметим, что всего в Подмосковье работают 16 стационарных служб помощи при дорожно-транспортных происшествиях и круглосуточная «горячая линия».

Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Ленинском округе работает каждый день с 08:00 до 20:00 по адресу: проспект Ленинского Комсомола, дом № 32/56. По телефону экстренной службы 112 можно связаться со специалистами службы.

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ДТП Дороги Ленинский округ

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