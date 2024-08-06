ГУРБ Подмосковья предупредило жителей о новом виде мошенничества

«Первым делом мошенники заходят в банковское приложение и открывают чат со своей жертвой. Они отправляют ничего не подозревающему человеку сообщение с переводом денег, например, „Перевод от Елена Анатольевна А. +500“. У большинства не возникает вопросов к таким сообщениям, так как они ничем не отличаются от настоящих», - рассказали в ведомстве.

Далее они просят вернуть деньги, которые отправили случайно. Как правило, люди сразу переводят разные суммы мошенникам и только потом понимают, что с их счета пропали средства.

Защитить себя очень просто. Получив такое сообщение, следует проверить свой банковский счет, и если никакого перевода не было, то немедленно прекратить общение - это мошенник, заключили в ведомстве.

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