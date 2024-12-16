ГУРБ Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества в онлайн-играх

В управлении уточнили, что перед совершением сделки молодому человеку позвонили по видеосвязи и попросили включить трансляцию экрана телефона. В это время на его устройство пришло уведомление с кодом доступа в личный кабинет банка, которое увидели мошенники.

После завершения трансляции молодой человек получил уведомление от банка о переводе девяти тысяч рублей. Когда он попытался войти в личный кабинет, обнаружил, что доступ заблокирован. Через некоторое время выяснилось, что на имя студента оформили кредитную карту с лимитом 110 тысяч рублей. Мошенники успели списать с нее часть денег. Общий ущерб составил 55 тысяч рублей.

Напомним, чтобы не стать жертвами мошенников, следует соблюдать простые правила: не делиться личными данными и избегать их передачи через посторонние устройства, проверять сайты и площадки на безопасность, не использовать карты для чужих операций, а также внимательно относиться к push-уведомлениям.