ГУРБ Подмосковья предупредило о мошенниках на акции «Черная пятница»

Сейчас аферисты сосредоточились на приложениях известных маркетплейсов. Они часто представляют свои фишинговые приложения как программы для покупок, инвестиций, безопасных сделок или получения государственных услуг.

В обновленной схеме мошенничества злоумышленники предлагают скачать мобильное приложение маркетплейса, якобы обеспечивающее безопасные сделки без ввода данных банковских карт. На деле же в приложение встроен специальный код, который позволяет мошенникам перехватывать данные банковских карт, вводимые жертвой в других приложениях, а также получать входящие сообщения, включая четырехзначные коды для кражи финансовых средств.

Для привлечения потенциальных жертв мошенники активно рекламируют товары по сильно заниженным ценам. Поэтому, прежде чем соглашаться на привлекательную покупку, стоит внимательно сравнить цены в других магазинах и тщательно исследовать приложение перед его скачиванием. При наличии сомнений лучше отложить покупку.

ГУРБ Подмосковья рекомендовало не доверять слишком выгодным предложениям, не поддаваться на уговоры совершить покупку, а также убедить в надежности продавца.