ГУРБ Подмосковья предупредило о мошенничествах с ложными вызовами в присяжные

Послания могут выглядеть правдоподобно, но на самом деле служат ловушкой. Чтобы отказаться от участия в работе суда, жителям предлагают перейти по прикрепленным ссылкам. Это представляет опасность, так как злоумышленники могут завладеть важной информацией, включая пароли. Это чревато потерей денег или приватных данных, что впоследствии может стать причиной шантажа.

В переписке мошенники могут запугивать получателей, утверждая, что неявка на заседание присяжных грозит им административной или уголовной ответственностью. Такие угрозы вызывают стресс, а это и есть цель преступников.

Важно: суд направляет приглашение, где указаны имя кандидата, место и время явки в суд, а также перечень документов, которые необходимо взять с собой. Свое согласие или несогласие подтверждать не нужно. Российское законодательство не предусматривает ответственность граждан за неявку по такому приглашению.

В ГУРБ Подмосковья рекомендовали не общаться со злоумышленниками и не переходить по подозрительным ссылкам. Любую информацию лучше перепроверять. Для этого обращайтесь в государственные органы только по телефонам, указанным на их официальных сайтах.