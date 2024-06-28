28 июня 2024, 19:10

ГУРБ Подмосковья предложило внести поправки в законопроект о высылке мигрантов

Главное управление региональной безопасности Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Главное управление региональной безопасности Московской области предложило внести поправки в законопроект о «режиме высылки» иностранных граждан и лиц без гражданства, если они не соблюдают нормы российского законодательства. Документ уже в первом чтении приняла Госдума страны.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о поправках в сфере экологической безопасности России: если иностранный гражданин или лицо без гражданства совершит правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования, ему будет запрещен въезд в Россию и оформление документов для проживания или работы.

Инициатива ГУРБ разработана как раз на почве растущей статистики совершения правонарушений в этой области.

В регионе систематически выявляются и пресекаются правонарушения, связанные с несанкционированным сбросом отходов в необорудованных для этих целей местах, также это касается и строительных отходов.

С начала года в Подмосковье уже выявили более 1948 нарушений 146,9 миллионов рублей. К ответственности привлечен 81 иностранец.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мигранты Правила Экология
28 июня 2024, 19:46
Администрация Мытищ провела встречу на тему привлечения молодых специалистов
Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В администрации городского округа Мытищи прошла встреча с представителями Союза промышленников и предпринимателей. Основной темой обсуждения стало привлечение выпускников местных высших и средних специальных учебных заведений на работу в промышленные предприятия региона.

Председатель Союза промышленников Юрий Казанов подчеркнул значимость сотрудничества с образовательными учреждениями и отметил, что кадровая политика направлена на привлечение молодых специалистов, что станет ключом к развитию промышленности округа. Возможность заключения договоров с вузами и колледжами по подготовке кадров открывает новые перспективы для роста наших предприятий.

В рамках встречи представители Российского университета кооперации и Мытищинского колледжа рассказали о проводимой профориентационной работе и организации экскурсий на предприятия для студентов и их родителей.

Также обсудили другие важные инициативы, включая художественное оформление фонтана «Самовар» и издание детской книги «Сокровища Мытищ», написанной Татьяной Шаровой.

Напомним, что для получения дополнительной информации о целевом обучении можно обратиться на официальные сайты учебных заведений или лично посетить отдел организационно-кадрового обеспечения на улице Матросова, 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Работа Бизнес Студенты
28 июня 2024, 19:43
Медицинский форум «Здоровая семья — здоровая Россия!» провели в Клину
https://nikid.ru/sotrudniki-niki-detstva-prinyali-uchas-7/
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники НИКИ детства приняли участие в работе форума «Здоровая семья — здоровая Россия!». Мероприятие организовало Клинское региональное отделение «Союза женщин России».

Директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова рассказали коллегам, как избежать мобильной зависимости у детей.

По словам Одинаевой, на форуме подняли множество интересных и актуальных тем.

«Факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин», - рассказала Одинаева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Работа Медицина
28 июня 2024, 19:32
Систему теплоснабжения улучшат еще по 11 адресам в Химках
Администрация г.о Химки
Читайте нас в: Google Новости
Многоквартирные дома продолжают подготавливать к отопительному сезону в Химках. Коммунальные службы и управляющие компании на предстоящей неделе проведут ремонт по 11 адресам в различных микрорайонах.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» подготовят и заменят ветхие участки теплосетей.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проведены на четырех котельных, а также на пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты проведут замену запорной арматуры, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей. Такие меры позволят улучшить качество подачи теплоснабжения в 178 домах, в которых проживает более 80 тысяч химчан», - отметил Сергей Чубаров.

Этим летом компания «Мосэнерго» осуществляет уже второй этап своей инвестиционной программы. Работы выполнят на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных, все заменят 82 участка теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Отопление
28 июня 2024, 19:31
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 июля достигли 6 баллов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. В этот пятничный вечер пробки достигли шести баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем - соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Водители

Новости по теме