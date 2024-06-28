ГУРБ Подмосковья предложило внести поправки в законопроект о высылке мигрантов

Как пояснили в ведомстве, речь идет о поправках в сфере экологической безопасности России: если иностранный гражданин или лицо без гражданства совершит правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования, ему будет запрещен въезд в Россию и оформление документов для проживания или работы.

Инициатива ГУРБ разработана как раз на почве растущей статистики совершения правонарушений в этой области.

В регионе систематически выявляются и пресекаются правонарушения, связанные с несанкционированным сбросом отходов в необорудованных для этих целей местах, также это касается и строительных отходов.

С начала года в Подмосковье уже выявили более 1948 нарушений 146,9 миллионов рублей. К ответственности привлечен 81 иностранец.

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