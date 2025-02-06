06 февраля 2025, 10:27

ГУРБ Подмосковья помогло получить законную квартиру жителю Мытищ

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Личный прием с участием судебных приставов, работников окружной администрации и Главного управления региональной безопасности Подмосковья провели в Мытищах. Одному из обратившихся жителей помогли получить жилье, гарантированное ему по закону.

По вступившему в законную силу решению суда администрация обязана предоставить заявителю жилое помещение по договору специализированного найма за счет средств бюджета Московской области. Благодаря оперативному взаимодействию, жилое помещение заявителю предоставили.

ГУРБ Московской области продолжает эффективно взаимодействовать с коллегами по вопросам социально значимых исполнительных производств. Это пример эффективного сотрудничества правительства Московской области и органов принудительного исполнения в решении значимых социальных вопросов.

Сироты
06 февраля 2025, 10:26
Глава Чехова проверил ремонт детского сада на улице Ильича
Телеканал 360
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Чуть больше месяца прошло с тех пор, как начались работы по капитальному ремонту дошкольного учреждения. Проконтролировать ход работ приехал глава муниципального округа Михаил Собакин.

Детский сад был построен в 1964 году. И с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Сами работы должны быть завершены в августе, чтобы 1 сентября садик распахнул свои двери для маленьких жителей Чехова.

Напомним, что детский сад вошел в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Сейчас рабочие занимаются демонтажем слоя первого этажа. На этом этапе принимают решение - какие перегородки поменять, а какие оставить. Затем начнутся монтажные работы. В ходе ремонта в здании должны привести в порядок фасад, кровлю, помещения детского дошкольного учреждения, все коммуникации. Будет приведена в порядок и прилегающая территория.

Чехов Детские сады Ремонтные работы
06 февраля 2025, 10:16
Глава Чехова проверил состояние дворов на четырех улицах
Телеканал 360
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Обходы общественных территорий в муниципалитете проводятся на регулярной основе. Глава округа Михаил Собакин совместно с профильными специалистами проверил состояние дворов по улицам Полиграфистов, Весенней, Мира и Ильича.

Практика таких обходов стала уже доброй традицией. Благодаря им работники администрации, сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства могут уделить особое внимание точечным проблемам. Все вопросы, которые требуют решения, глава Чехова пообещал держать на личном контроле.

Во время обхода Михаил Собакин отметил, что нужно следить за чистотой газонов и тротуаров. Нарекания касались не до конца убранного мусора, а также состояния бордюров и дорог. Местные жители также сумели обратиться к главе Чехова со своими просьбами.

Особое внимание на обходе было приковано к ненадлежащему состоянию контейнерных площадок. Михаил Собакин поручил ответственным лицам привести все в порядок до конца следующего дня.

Благоустройство ЖКХ Чехов
06 февраля 2025, 10:08
Первое в 2025 году общегородское совещание прошло в Лобне
Телеканал 360
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Одной из главных тем обсуждения стала работа муниципального центра управления регионом. Он собирает и анализирует обращения жителей из разных источников: портала «Добродел», единой диспетчерской службы, социальных сетей.

«В Лобне более 70 мемориальных объектов, из них 60 непосредственно связаны с Великой Отечественной войной. И понятно, что в год 80-летия Победы, их нужно приводить в нормативное состояние. К сожалению, мы выяснили, что не все они в муниципальной собственности, поэтому по закону формально тратить на них деньги нельзя. Мы хотим все инвентаризировать, поставить на учет, принять на баланс города, закрепить обслуживающую организацию, понять, сколько денег нужно на какой объект, и привести их то состояние, чтобы нам не было стыдно перед памятью тех, кто защищал наш город», - заявил заместитель главы Лобни Александр Коробкин.

В этом году запланирована большая программа празднования юбилея Победы, а ближайшую дату - День защитника Отечества - также будут отмечать масштабно. Состоятся церемонии возложения цветов, спортивные соревнования, акции «Письмо солдату» и конкурсы юнармейских отрядов.

В своих обращениях жители нередко затрагивают тему состояния памятных мест города. В этом направлении также удалось многое сделать - обновили братскую могилу «Вечный огонь», открыли после реконструкции мемориал «Звонница», украсили мозаичными панно могилу воинов в Киовском парке. Но для того, чтобы успешно продолжать эту работу, нужно провести инвентаризацию всех памятников города.

Анализ показывает, что в прошлом году по сравнению с 2023-м общее количество жалоб уменьшилось на 30 процентов, а, к примеру, в «Доброделе» и вовсе на 60.

Быстро и эффективно решать возникающие проблемы помогает отлаженная модель взаимодействия с жителями. Это выездные администрации, встречи в формате «открытый микрофон», личный прием, обходы дворов и подъездов и, конечно, результативная работа центра управления регионом, которую в прошлом году удалось переформатировать так, чтобы все заявки выполнялись максимально оперативно. Еженедельно глава города Анна Кротова проводит оперативный штаб с руководителями управляющих компаний, и многие проблемы удается решать еще до того, как на них обратят внимание жители. Поэтому в наступившем году администрация планирует снизить количество жалоб еще на 20 процентов.

ЖКХ Лобня Памятники
06 февраля 2025, 09:43
Фестиваль фольклорных коллективов прошел в Красногорске
Телеканал 360
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Ежегодное мероприятие «Истоки» проводится уже в девятый раз. На сцене дома культуры «Подмосковье» собрались творческие коллективы,  чтобы заново открыть зрителю самобытную культуру русского народа, а главное — привить любовь к его творчеству.

Перед гостями выступили 16 коллективов. Фольклорное творчество всегда славилось жанровым разнообразием, что и подтвердили завсегдатаи фестиваля - хор русской песни «Звонцы», ансамбли «Забава» и «Беседушка». Зрители услышали казачьи песни, баян, балалайку, оркестровые инструменты. И хотя не все из музыкантов имеют профессиональное образование, это не мешает им воодушевлять своей песней тех, кто в этом нуждается.

Свои выступления артисты посвятили сразу двум важным датам - Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а потому и репертуар выбрали соответствующий.

Администрация городского округа наградила артистов благодарственными письмами. Ярким завершением концерта стали российские триколоры, которые музыканты высоко подняли на сцене.

Красногорск Музыка Фестивали

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