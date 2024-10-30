Гуманитарную помощь из Богородского округа доставили в Курскую область

Богородский округ не остается в стороне от помощи жителям Курской области. Уже не в первый раз был собран и отправлен гуманитарный груз. В этот раз привезли: генераторы, тепловые пушки, водонагревательные приборы - все то, что требуется в первую очередь жителям, размещенных в пунктах временного пребывания, особенно с наступлением холодов. Также передали необходимые вещи и продукты длительного хранения, рыбные и мясные консервы. В сборе помощи участвовали богородские предприниматели и представители бизнес- сообщества. От Богородского округа колону сопровождал заместитель главы Анатолий Шуть. Он встретился с руководством Курской области.

«Что особенного приятно и дорого - так это отношение местных жителей. Мы встретили там отзывчивость, доброту и искреннюю благодарность», - рассказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

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