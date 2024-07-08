ГУКН Подмосковья согласовало проект работ работ в усадьбе Танеева в Клину

Имение перешло во владение Владимира Танеева в 1883 году. Он разбил в Демьянове яблоневые сады, создал оранжереи, теплицы, парники, огороды. Также он перестроил хозяйственные постройки и часть помещений сдавал под дачи.

Здание представляет собой одноэтажное деревянное строение прямоугольной формы со скатной крышей. Углы основного объема украшены лопатками. Оконные проемы прямоугольные со сложными резными наличниками. В настоящее время объект не эксплуатируется.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».