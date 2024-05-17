17 мая 2024, 17:55

Губернский театр покажет спектакль «Ленинградский щелкунчик»

Московский губернский драматический театр
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Благотворительный показ детского военно-патриотического спектакля «Ленинградский щелкунчик» состоится в Московском Губернском театре 26 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посмотреть спектакль бесплатно смогут дети участников СВО, ребята из центров социального обслуживания и многодетных семей.

В основу постановки легла история блокадной сказки Дениса Нефедова, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистов. Спектакль расскажет о великом подвиге советского народа, его борьбе и пути к Победе.

Проект «Ленинградский щелкунчик» - это восемь интерактивных передвижных выставок, спектакль, короткометражный художественный фильм, тематический квест для детей и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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Спектакль Театры
17 мая 2024, 17:59
Путепровод отремонтируют на 88-м километре в Воскресенске
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В Воскресенске начался ремонт второй полосы путепровода на 88-м километре. В связи с этим организовано реверсивное движение транспорта.

Сейчас рабочие ремонтируют опоры и балки пролетных строений под мостом. Затем они полностью заменят дорожное полотно, тротуары, перильные и барьерные ограждения, а также построят новые лестничные сходы.

На время ремонта спуск пассажиров к платформам организован по противоположной стороне моста.

Работы планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Дороги Воскресенск Ремонтные работы
17 мая 2024, 17:57
Штрафы за перевозку мусора в Подмосковье достигли 3,5 миллиона рублей в мае
ГУСТ МО
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Подмосковных водителей оштрафовали за незаконную перевозку строительных отходов. Сумма штрафов за первую половину мая составила 3,5 миллиона рублей.

Как рассказали в ГУСТ Московской области, чтобы вывезти отходы, частные и юридические лица должны оформлять специальные талоны ОССиГ. Уйти от ответственности не получится, ведь уличные видеокамеры зафиксируют номер автомобиля и тогда нарушителям придется заплатить штраф.

Наибольшее количество нарушений камеры выявили на дорогах Клина. Всего за первую половину мая штрафы получили 48 нарушителей.

В ведомстве напомнили, что получить талон на перевозку ОССиГ на региональном портале государственных услуг несложно. Достаточно заполнить анкету, на что уйдет не более 10 минут, зато это поможет избежать значительных штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.

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Штрафы Дороги Водители
17 мая 2024, 17:55
Курсы для начинающих предпринимателей начались в Балашихе
пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Школа начинающего предпринимателя заработала в Балашихе. На ежегодные курсы пришли более 40 человек от 16 до 18 лет.

Школа работает на базе Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата». В образовательной программе участвуют старшеклассники, студенты, самозанятые и те, кто хочет начать свой бизнес.

Спикерами выступят бизнесмены, коучи и эксперты различных отраслей. На первой встрече участники познакомились друг с другом, а также прошли тестирование на определение предпринимательских навыков. Программа включает четыре занятия, последнее состоится 24 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

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Бизнес Балашиха Поддержка предпринимателей в Московской области
17 мая 2024, 17:28
Напольное покрытие обновили еще в 2 тысячах подъездов Подмосковья
ГУСТ МО
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Коммунальные службы Подмосковья отремонтироваи полы более чем в двух тысячах подъездах с января. Они также привели в порядок ступени и лестницы.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, требования к состоянию напольного покрытия устанавливают правила и нормы технической эксплуатации жилфонда. Содержать подъезды в чистоте должны управляющие компании.

«Например, в городском округе Красногорск проведены работы в доме № 15 на Романовской улице в деревне Глухово, в рабочем поселке Нахабино на улице Красноармейской в доме № 4А, в селе Николо-Урюпино на улице полковника Глазунова в доме № 3. В самом Красногорске УК выполнили задачи на Павшинском бульваре в доме № 7 и на Спасской улице в домах № 4, № 12», - рассказали в ведомстве.

Сообщить о повреждениях полов, лестниц и ступеней жители могут чеез портал ЕДС или по телефону 122*4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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