Губернский театр покажет спектакль «Ленинградский щелкунчик»

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Посмотреть спектакль бесплатно смогут дети участников СВО, ребята из центров социального обслуживания и многодетных семей.

В основу постановки легла история блокадной сказки Дениса Нефедова, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистов. Спектакль расскажет о великом подвиге советского народа, его борьбе и пути к Победе.

Проект «Ленинградский щелкунчик» - это восемь интерактивных передвижных выставок, спектакль, короткометражный художественный фильм, тематический квест для детей и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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