Губернский колледж занял первое место на областном конкурсе инклюзивного образования

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Конкурс направлен на повышение качества и доступности инклюзивного профессионального образования, а также на поддержку лучших практик в данном направлении. По результатам отборочного этапа в финал вышли 13 работ.

Полуфиналисты в формате публичных выступлений защищали практики перед экспертным советом. Практику Губернского колледжа «Метод проектов как эффективное средство творческой самореализации и профессионального самоопределения обучающихся СПО в условиях инклюзивного образования» признали лучшей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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