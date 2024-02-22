Губернаторские карусели в парках Подмосковья посетили более четырех тысяч человек на прошлой неделе

Как рассказали в Министерстве по благоустройству, самой посещаемой стала карусель в Центральном парке Ногинска. На ней прокатились более 800 человек. Чуть поменьше - 700 человек приняла карусель в сквере имени Зайцева в Коломне и 400 - в Одинцово.

Жители и гости Подмосковья, помимо каруселей, с удовольствием покатались и на коньках. Рядом с катками открыты палатки со сладким чаем и угощениями на любой вкус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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