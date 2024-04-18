Губернатор Воробьев напомнил о цифровых услугах для бизнеса

Инвестиционный портал дает предпринимателям возможность получить всю важную информацию, которая поможет в открытии и развитии своего дела. С его помощью владельцы бизнеса могут в цифровом виде оформить необходимые услуги.

В преддверии летнего сезона особой популярностью пользуется получение разрешений на размещение веранд и мобильных торговых точек в парках.

«Раньше это была рутинная процедура: пока ты оформишь веранду, уже лето закончится. Пока ты попадешь в парк, уже сезон близится к концу. Сейчас электронные сервисы позволяют это сделать буквально по щелчку пальцев», - отметил губернатор.

Ранее он рассказал, что Подмосковье запустило 40 новых цифровых сервисов для помощи жителям.

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