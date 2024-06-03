Губернатор Подмосковья: задача — не допустить роста жалоб на транспорт

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Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

«Зимой, как известно, холодно, а летом была достаточно высокая температура. По крайней мере, в последнюю неделю. Когда-то важны печки, когда-то - кондиционеры. Очень важно не допустить роста жалоб», - сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Также на прошлой неделе рассмотрели муниципальные проблемы с маршрутами, размером автобусов, периодичностью их движения.

«Все это принципиально важно, как и обновление, как и мойки, ремонт», - добавил губернатор.

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