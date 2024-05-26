26 мая 2024, 14:58

Губернатор Подмосковья Воробьев прибыл в Ташкент на форум России и Узбекистана

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Подготовка к четвертому форуму межрегионального сотрудничества России и Узбекистана завершилась в Конгресс-центре Ташкента. В нем примет участие делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

Глава Подмосковья проведет на полях форума ряд встреч с представителями Узбекистана и обсудит дальнейшее сотрудничество, поскольку страна занимает 11-е место среди всех торговых партнеров региона, а также четвертое место среди стран СНГ.

Подмосковные предприятия активно экспортируют различные виды товаров в Узбекистан, такие как фармацевтическая продукция, транспортные средства, изделия из древесины, парфюмерия, косметика и многое другое. По стоимости товаров экспорт превышает объемы импорта из Узбекистана почти в два раза.

Накануне делегация из Узбекистана посетила особую экономическую зона «Дубна» и индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске. Их заинтересовала концепция Light Industrial, по которой инвесторам предоставляется полностью готовая площадка для бизнеса.

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Андрей Воробьев Россия Бизнес Узбекистан
26 мая 2024, 15:03
Мотогонщик из Химок занял первое место в первенстве Московской области
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» Вадим Бурдаков занял первое место на втором этапе чемпионата и первенства Московской области по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс». Соревнования прошли на песчаном карьере в Чехове.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Тверской области, Калуги, Череповца и других городов.

Вадим Бурдаков стал победителем в классе 125 см³. Медали разыграли в нескольких классах как среди юных мотогонщиков, так и среди опытных спортсменов «Наши юные спортсмены не раз радовали нас своими результатами на различных соревнованиях. Очень отрадно видеть столь высокие достижения химчан! Поздравляю Вадима с победой и желаю ему дальнейших спортивных успехов!» - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

В «Интеграле» ежегодно проводится около ста спортивно-массовых мероприятий внутри кружка, а также городского, районного, областного, российского и международного уровня. Основное направление Дома юных техников - авиамоделирование. Также при клубе действуют секции и кружки радиоуправляемых дронов, судомодельного и автомодельного спорта, шахмат и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
26 мая 2024, 14:57
Более 300 тонн гуманитарного груза собрали в Химках с начала проведения СВО
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки с начала проведения специальной военной операции волонтеры, депутаты, общественники, неравнодушные жители собрали более 300 тонн гуманитарного груза для бойцов. Помощь оказывают адресно, по запросам подразделений.

В Химках регулярно проводятся тематические мероприятия, направленные на сбор гуманитарной помощи.

В рамках акции «Доброе дело» волонтерам удалось собрать свыше 520 килограммов гуманитарного груза для жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. Химчане передали в специальные точки сбора продукты, одежду, медикаменты, литературу и другие товары первой необходимости.

«Одним из приоритетных направлений работы депутатов и общественников городского округа Химки является поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. Мы регулярно встречаемся с родственниками, созваниваемся с подразделением и узнаем, что именно необходимо сейчас военнослужащим», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

При поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках на регулярной основе работают девять точек сбора гумпомощи, расположенные во всех микрорайонах округа.

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Химки Волонтеры Военные
26 мая 2024, 14:47
Участники «Активного долголетия» провели бал исторических танцев в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел бал «Вдохновение» для участников клуба «Активное долголетие». Участники клуба исполнили вальсы средних веков, полонез, марш Рима, Московскую кадриль и другие исторические танцы.

Бал стал отчетным мероприятием по завершению сезона танцевальной программы. Участники клуба ежедневно посещали тематические занятия на городских площадках.

«Для жителей старшего возраста в Химках мы организовали атмосферный исторический бал. Приятно видеть, как наши участники воодушевленно выступали и показывали результат проделанной работы. Ведь они на протяжении девяти месяцев усердно готовились к мероприятию», - отметила заведующий отделением активного долголетия Ольга Шляхтина.

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева подчеркнула, что клуб «Активное долголетие» при поддержке администрации предлагает жителям зрелого возраста различные мероприятия, включая экскурсии, концерты, творческие мастер-классы и спортивные занятия.

Подробную информацию можно получить на сайте http://dolgoletie.mosreg.ru в разделе «Активности», в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону 8(495)572-25-33 или в клубе «Активное долголетие».

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Химки Активное долголетие
26 мая 2024, 14:26
Жителям Химок оказали почти 220 тысяч услуг в МФЦ
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В МФЦ городского округа Химки с начала года поступило около 220 тысяч обращений. Из них более 80 тысяч были поданы очно.

Жители обращались за получением государственных и муниципальных услуг.

Наибольшее количество обращений, поступивших очно, было связано с постановкой на кадастровый учет движимого и недвижимого имущества; получением прописки по постоянному или временному месту жительства; регистрация, восстановление и подтверждение доступа в единой системе идентификации и аутентификации.

«В офисах Многофункционального центра можно получить 391 услугу федерального, регионального и муниципального уровней. Невероятно удобным является то, что все они предоставляются в одном месте», - подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Электронные обращения в Многофункциональном центре через портал госуслуг в основном были связаны с выдачей выписки из домовой книги, справок и иных документов, с осуществлением миграционного учёта, а также с выдачей, заменой и прекращением действия социальных карт жителя Московской области.

Прием заявителей в Химках осуществляется в 58 окнах приема и выдачи документов с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

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Химки Госуслуги МФЦ

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