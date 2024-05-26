Губернатор Подмосковья Воробьев прибыл в Ташкент на форум России и Узбекистана

Глава Подмосковья проведет на полях форума ряд встреч с представителями Узбекистана и обсудит дальнейшее сотрудничество, поскольку страна занимает 11-е место среди всех торговых партнеров региона, а также четвертое место среди стран СНГ.

Подмосковные предприятия активно экспортируют различные виды товаров в Узбекистан, такие как фармацевтическая продукция, транспортные средства, изделия из древесины, парфюмерия, косметика и многое другое. По стоимости товаров экспорт превышает объемы импорта из Узбекистана почти в два раза.

Накануне делегация из Узбекистана посетила особую экономическую зона «Дубна» и индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске. Их заинтересовала концепция Light Industrial, по которой инвесторам предоставляется полностью готовая площадка для бизнеса.

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