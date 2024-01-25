25 января 2024, 11:12

Губернатор Подмосковья внес предложения о поправках в федеральных законах по ЖКХ

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральных законах по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Это стало одной из основных тем встречи губернатора с Иреком Файзуллиным — министром строительства и ЖКХ России.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральных законах по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Это стало одной из основных тем встречи губернатора с Иреком Файзуллиным - министром строительства и ЖКХ России.

Подмосковье - традиционно один из лидеров в России по вводу жилья. Особое внимание уделяют переселению из аварийных и непригодных, ветхих домов. В прошлом году новыми квартирами обеспечили 4,96 тысячи человек.

«Московская область активно участвует в реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“, его цель - улучшение условий жизни: создание комфортной городской среды, расселение аварийного жилья, стимулирование строительства, развитие инфраструктуры и обеспечение людей качественной водой», - подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Подмосковье полностью завершило первый этап программы по расселению аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Начинается второй масштабный этап.

По словам губернатора, взять такой темп помогла в том числе идея с сертификатами, которую реализовали в Подмосковье. Человек может не ждать переселения, а получить денежную компенсацию и самостоятельно приобрести квартиру.

Также регион принимает активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» - впрошлом году благоустроили 493 территории.

С 2018-го реализовали 30 проектов, победивших на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.

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Часть тепловых сетей не выдержала проверку на прочность зимой сразу в нескольких регионах, включая Подмосковье. Большинство коммунальных аварий пришлось на частные котельные.

«Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики. Это нуждается в особом контроле, чтобы защитить людей от новых коммунальных аварий», - сказал глава Подмосковья.

Новые предложения о поправках в федеральных законах связаны и с ответственностью коммунальных организаций, собственников теплосетей за подготовку к каждому отопительному сезону.

И другие направления Он подчеркнул, что позиция региональной власти в этом вопросе имеет большое значение.

«Важным остается вопрос прохождения осенне-зимнего периода, в том числе соблюдения всех норм и инструкций при возникновении внештатных ситуаций на объектах ЖКХ», - отметил Файзуллин.

По всем происшествиям Минстрой России проводит оперативную совместную работу с регионами.

ЖКХ Строительство Андрей Воробьев
25 января 2024, 12:16
Школьник Егор Вервельский из Лобни принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Юный житель Лобни Егор Вервельский принял участие в торжественной церемонии открытия президентом России Владимиром Путиным Года семьи. Мальчик вместе с другими активистами «Движения Первых» выступил на сцене с песней.

Открытие прошло в рамках форума «Россия» 23 января. Ученик школы № 10 Егор Вервельский выступил на церемонии в составе «Хора Первых».

«Наш хор поддержали наши близкие. Они вместе с нами вышли на сцену и исполнили одну песню. Обстановка была по-домашнему добрая и душевная», - поделился Егор.

Участие в мероприятии приняли выдающиеся граждане страны, с том числе волонтеры, врачи, защитники и профессиональные династии.

Президент Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул важность укрепления института семьи, повышения статуса материнства и всесторонней защиты детства. Он выразил надежду, что граждане России примут деятельное участие в предстоящих мероприятиях Года семьи.

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Лобня Семья Школьники
25 января 2024, 12:16
Рейды по выявлению незаконной рубки начнутся в лесах Подмосковья 25 января
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Рейд по выявлению незаконной рубки деревьев в лесу начнутся в Подмосковье 25 января. Их будут проводить до конца года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, незаконная рубка в ходит в топ-5 тем обращений жителей в ЦУР и на портал «Добродел».

«Незаконная вырубка леса входит в пятерку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал „Добродел“ за прошлый год и является одним из самых тяжелых нарушений по причиняемому лесному фонду ущербу. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание пресечению и профилактике подобных правонарушений», - сказал он.

Во время проведения акции «Незаконная рубка» в Подмосковье увеличат количество патрулирований в местах возможных нарушений. К работам подключат представителей правоохранительных органов, администраций, общественных инспекторов и казачьих обществ.

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Штрафы Природа
25 января 2024, 12:16
Жителям Подмосковья напомнили о бесплатной вакцинации домашних животных
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковная Госветслужба проводит бесплатную вакцинацию животных от бешенства. Делать прививку домашним питомцам необходимо раз в год.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, ветеринары не только делают прививку, но и дают рекомендации по уходу и кормлению животного.

«Каждый ответственный владелец домашнего питомца в обязательном порядке должен раз в год его прививать, во избежание неблагоприятных последствий. Вакцинацию в регионе проводим на безвозмездной основе. В этой работе также важно найти индивидуальный подход к каждому питомцу», - сказал он.

Вакцинацию советуют проводить ежегодно, чтобы уберечь питомца от бешенства. Прививку делают препаратом «Рабикан», который безопасен для хвостатых, если соблюдать все рекомендации специалиста. Вакцинировать котят и щенков можно через три месяца после рождения, а перед процедурой необходимо провести дегельминтизацию.

Записаться на вакцинацию животного можно через «Госуслуги».

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Животные
25 января 2024, 11:56
Переселенцам из аварийных домов в Солнечногорске показали новые квартиры в микрорайоне Рекинцо-2
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Экскурсию по квартирам в новостройке в микрорайоне Рекинцо-2 провели для переселенцев из ветхого фонда в Солнечногорске. Строительная готовность пятисекционного дома достигла 95%.

При возведении новостройки в Рекинцо-2 учли все нормы безопасности: дом оборудован системой оповещения и пожарными шкафами. Также предусмотрено благоустройство территории, там установят детскую и спортивную площадки. Работы проводят по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

«Переселение наших жителей из аварийного жилого фонда является приоритетной задачей. В микрорайоне Рекинцо-2 завершаем строительство трехуровневого многоквартирного дома. Застройщику осталось подключить отопление и запустить автономную котельную», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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Заселить в 147 комфортабельных квартир планируется около 400 человек. Среди них семья Александры Головиной. На протяжении 10 лет женщина с мужем и двумя детьми живет в съемной квартире. Они прописаны в доме № 18 на улице Безверхова, который признан аварийным. Однако уже скоро они смогут заехать в новую двухкомнатную квартиру.

«Снимаем квартиру, потому что там, где прописаны, жить нельзя. Все деревянное, проводка старая - не выдерживает, трубы гнилые. Новая квартира понравилась. Рада, что ничего не нужно доделывать и можно сразу въезжать», - рассказала Александра.

Солнечногорск Аварийное жилье

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