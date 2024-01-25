Губернатор Подмосковья внес предложения о поправках в федеральных законах по ЖКХ

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральных законах по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Это стало одной из основных тем встречи губернатора с Иреком Файзуллиным - министром строительства и ЖКХ России.

Подмосковье - традиционно один из лидеров в России по вводу жилья. Особое внимание уделяют переселению из аварийных и непригодных, ветхих домов. В прошлом году новыми квартирами обеспечили 4,96 тысячи человек.

«Московская область активно участвует в реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“, его цель - улучшение условий жизни: создание комфортной городской среды, расселение аварийного жилья, стимулирование строительства, развитие инфраструктуры и обеспечение людей качественной водой», - подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Подмосковье полностью завершило первый этап программы по расселению аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Начинается второй масштабный этап.

По словам губернатора, взять такой темп помогла в том числе идея с сертификатами, которую реализовали в Подмосковье. Человек может не ждать переселения, а получить денежную компенсацию и самостоятельно приобрести квартиру.

Также регион принимает активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» - впрошлом году благоустроили 493 территории.

С 2018-го реализовали 30 проектов, победивших на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.

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Часть тепловых сетей не выдержала проверку на прочность зимой сразу в нескольких регионах, включая Подмосковье. Большинство коммунальных аварий пришлось на частные котельные.

«Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики. Это нуждается в особом контроле, чтобы защитить людей от новых коммунальных аварий», - сказал глава Подмосковья.

Новые предложения о поправках в федеральных законах связаны и с ответственностью коммунальных организаций, собственников теплосетей за подготовку к каждому отопительному сезону.

И другие направления Он подчеркнул, что позиция региональной власти в этом вопросе имеет большое значение.

«Важным остается вопрос прохождения осенне-зимнего периода, в том числе соблюдения всех норм и инструкций при возникновении внештатных ситуаций на объектах ЖКХ», - отметил Файзуллин.

По всем происшествиям Минстрой России проводит оперативную совместную работу с регионами.