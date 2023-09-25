Губернатор Подмосковья рассказал о залоге успеха в командной работе областного правительства

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«После вступления в должность я представил коллег на позициях. Что приятно - состоялся конструктивный и деловой разговор со всеми представителями исполнительной власти. Наши депутаты взаимодействуют. Такое партнерство я считаю очень важным и ценным», - подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, представители состава областного правительства получили высокий единогласный уровень поддержки.

«Самое главное - согласованность, единая позиция по многим темам, которые мы ведем. Единая позиция рождается не просто из-за соглашения тотального, а как раз из споров, обсуждений и анализа. Эта работа у нас на протяжении всего времени ведется. Хочу сказать, что очень ценю отношения нашего депутатского корпуса, всех политических партий, которые представлены», - сказал губернатор.

Он добавил, что именно партнерство, взаимодействие на местах - залог успеха.

Ранее Андрей Воробьев поделился, что вступление в должность губернатора стало «новой точкой отсчета» , несмотря на то что впервые слова присяги он произнес в 2013-м.

Он подчеркнул, что все для развития Московской области делают «не ради золотых медалей» , а для того, чтобы жители чувствовали перемены.