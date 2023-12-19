Губернатор Подмосковья рассказал о важности взаимосвязи с городами-побратимами в Белоруссии

В частности, отметил он, это Зарайск и деревня Достоево, которые связывает Федор Достоевский.

«Родился он в Москве, а похоронен в Санкт-Петербурге. Но летом ездил в Зарайск, чтобы проводить время с мамой. Эти все нюансы имеют значение, как и наши образовательные проекты. Призываю принять к сведению и спросить себя, какую лепту каждый из нас вносит в это взаимодействие», - отметил Воробьев.

На встрече в Минске Андрей Воробьев и Александр Лукашенко обсудили вектор партнерства Подмосковья и Белоруссии - от стройматериалов до сельского хозяйства. Подробности об этом - в нашем материале.

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«Из важного: мы два дня провели в Белоруссии. И считаю важным сказать, что это дружественная нам страна , партнерство с которой имеет для нас очень большое значение», - сказал губернатор на заседании правительства Подмосковья.

По словам Андрея Воробьева, речь идет не только о компаниях, работающих в сферах производства и логистики.