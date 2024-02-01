Губернатор Подмосковья поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Сегодня 15 лет со дня интронизации патриарха Кирилла - он стал главой Русской православной церкви в 2009 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предстоятеля РПЦ за преданность избранному им пути и поздравил с годовщиной события.

Подмосковье, добавил он, славится большим количеством намоленных мест, памятников истории и духовной культуры.

«Хотел бы выразить вам особую благодарность за вашу неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Спасибо за все, что вы делаете во благо России и Русской православной церкви. В этот праздничный день позвольте пожелать вам неизменной помощи Божией, доброго здоровья и благополучия», - сказал Андрей Воробьев.

Ранее патриарха поздравил президент. Он поблагодарил предстоятеля РПЦ за все его труды на протяжении 15 лет.

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«Вот уже 15 лет вы с честью несете возложенное на вас высокое и ответственное служение, вкладывая все силы и душу в сохранение православных традиций», - сказал глава Подмосковья.

Андрей Воробьев поблагодарил патриарха, отметив, что словом и делом он прививает жителям нравственные идеалы, способствует «воспитанию молодого поколения в любви к родине».