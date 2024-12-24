Губернатор Подмосковья отметил успехи Химок в 2024 году

Администрация Химок оказывает неоценимую помощь участникам специальной операции и их семьям. Так, в округе собрали и отправили на передовую свыше 350 тонн гуманитарных грузов.

Химки показали высокие результаты и в области здравоохранения. Капитальный ремонт завершился в терапевтическом отделении поликлиники № 2. Также полным ходом работы идут в роддоме на Ленинском проспекте. Больницы округа приглашают лучших студентов ведущих вузов страны. Кроме того, 90 медицинским работникам помогли улучшить жилищные условия по региональной программе.

Активно развивается в Химках и сфера образования. Ремонтные работы стартовали в школе № 8, корпусе гимназии № 23, детском саду «Радуга» и дошкольном отделении лицея № 7. Модернизация коснется и других образовательных учреждений округа. Кроме того, с 1 января в Подмосковье проиндексируют зарплату учителей, а молодые специалисты смогут рассчитывать на повышенный оклад.

«Это, прежде всего, касается качества жизни наших граждан, институтов, которые раскрывают потенциал каждого жителя в образовании, спорте, культуре. Это комфорт и безопасность, это развитие экономики и конечно, постоянные эффективные трансформации», - отметил губернатор Андрей Воробьев.

Отметим, что в этом году городской округ Химки возглавил рейтинг эффективности органов местного самоуправления.