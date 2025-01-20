Губернатор Подмосковья назвал принципиально важным повышение качества медуслуг

«Мы стартовали с весьма сложной красной зоны, за это время вся команда старается сделать так, чтобы и уровень доверия, и уровень качества оказываемых медицинских услуг заметно менялись», - отметил губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье существует большая программа строительства и капитального ремонта медицинских учреждений. Каждый год в регионе открывают новые поликлиники, больницы и фельдшерские пункты, при этом полностью обновляют уже работающие.

«Система отчетности, система записи к врачу, взаимодействие в автоматизированной системе - все это также имеет принципиально важное значение как для врачей, так и для пациентов», - добавил Андрей Воробьев.

Трансформация системы здравоохранения стала одной из главных тем на совещании правительства Московской области 20 января. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что повышение качества медицинских услуг - это принципиально важная задача.