Губернатор Подмосковья назвал принципиально важным повышение качества медуслуг
Трансформация системы здравоохранения стала одной из главных тем на совещании правительства Московской области 20 января. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что повышение качества медицинских услуг — это принципиально важная задача.
«Мы стартовали с весьма сложной красной зоны, за это время вся команда старается сделать так, чтобы и уровень доверия, и уровень качества оказываемых медицинских услуг заметно менялись», - отметил губернатор.
Он напомнил, что в Подмосковье существует большая программа строительства и капитального ремонта медицинских учреждений. Каждый год в регионе открывают новые поликлиники, больницы и фельдшерские пункты, при этом полностью обновляют уже работающие.
«Система отчетности, система записи к врачу, взаимодействие в автоматизированной системе - все это также имеет принципиально важное значение как для врачей, так и для пациентов», - добавил Андрей Воробьев.
Трансформация системы здравоохранения стала одной из главных тем на совещании правительства Московской области 20 января. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что повышение качества медицинских услуг - это принципиально важная задача.