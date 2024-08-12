Губернатор Подмосковья назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону

«Мы с вами прекрасно понимаем, какая масштабная программа модернизации к осенне-зимнему периоду идет буквально в каждом муниципалитете. Как мы уже знаем, она состоит из трех слагаемых: котельные, сети, состояние домов», - сказал глава региона.

Основная цель - как можно раньше выявить дефекты, чтобы было больше времени для замены устаревшего оборудования.

«Мы понимаем, что сейчас это нужно сделать более оперативно с целью и наведения порядка в подвалах, и замены трубы, и других нюансов», - заключил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Модернизация котельных, ремонт коммунальных сетей и состояние многоквартирных домов - три ключевых слагаемых в подготовке к новому отопительному сезону, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.