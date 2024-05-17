Губернатор Подмосковья и глава Одинцова подвели итоги работы в округе за пять лет

По словам Воробьева, Одинцово растет по самым разным направлениям, всегда на виду и сейчас находится впереди по многим показателям, однако почивать на лаврах пока рано, а нужно всегда нужно стремится к улучшению и новым преобразованиям.

«Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь в разных территориях муниципалитета обсуждать те или иные проблемы, вопросы: и строительство путепровода в Малых Вяземах, поликлиники в „Гусарской Балладе“, и все, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы», - отметил Воробьев.

Иванов рассказал губернатору о планах на этот год - это масштабное строительство, ведь население городского округа растет, а это значит, что растет и потребность в новых детских садах, школах и поликлиниках.

«За пять лет мы приросли на 150 тысяч человек. Кроме того, на территории округа более 600 садовых товариществ, а также еще около 79 тысяч частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было опережающими темпами ее создавать, так как в ней нуждалось огромное количество людей», - пояснил глава Одинцова.

Он добавил, что за последние пять лет в округе построили четыре школы, а еще три капитально отремонтировали, открыли восемь детских садов и шесть поликлиник.

«В этом году у нас огромный темп социального строительства. Мы планируем ввести еще шесть школ, в том числе в новых микрорайонах - это еще около четырех тысяч мест для детей. Построим пять садиков за счет инвесторов, которые будут переданы муниципалитету», - отметил Иванов.

Также глава Одинцовского городского округа доложил губернатору о капитальном ремонте двух школ, двух детсадов и стационара Перхушковской больницы в хирургическом корпусе Одинцовской больницы. Кроме того, 2024-2025 в округе достроят и введут в эксплуатацию пять и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Дубки.

Иванов отдельно остановился на развитии транспортной сети в округе.

«За последние пять лет отремонтировано больше 260 километров, то есть примерно треть дорожного покрытия. Вместе с правительством были реализованы крупные объекты. Также мы смогли реконструировать наш путепровод в Отрадном. Выполнили работы заблаговременно, теперь жители смогут пользоваться объектом еще десятки лет», - отметил Иванов.

В этом году, добавил глава Одинцова, начнется строительство двух наземных пешеходных переходов через железнодорожные пути районе улиц Баковская и Вокзальная, в районе ЖК «Рублевский».

Еще одна тема, требующая пристального внимания, - это ЖКХ. И тут есть чем гордиться, ведь за последние пять лет удалось модернизировать 10 водозаборных узлов, обеспечив 322 тысячи человек чистой водой. Также обновили четыре участка сетей водоотведения и водоснабжения, семь котельных, пять очистных сооружений и канализационную насосную станцию.

«В этом году у нас планируется порядка 14 мероприятий с перекладкой сетей и модернизацией котельных, которые нам позволят подойти к отопительному сезону в полной готовности. И, надеюсь, также без серьезных аварий пройдет следующая зима», - рассказал глава округа.

В планах также благоустроить множество объектов. В этом году приведут в порядок 18 дворовых территорий, 34 детские игровые площадки, 12 спортплощадок, 32 народные тропы, парк в микрорайоне Супонево и два новых веломаршрута: «Раздоры-Жуковка» и «Связь трех парков».

Андрей Воробьев напомнил Иванову, что летом у того истекает срок полномочий. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы городского округа.

«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведен конкурс по отбору кандидатур. Знаю, вы хотите дальше работать. Очень важно, и это касается каждого из нас, продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а тех проблем, которые волнуют. Поэтому прошу сосредоточиться на том, что мы еще не решили. Хочу еще раз нацелить вас на активное взаимодействие с жителями для достижения результата», - сказал в завершение встречи губернатор.

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