17 мая 2024, 18:53

Губернатор Подмосковья и глава Одинцова подвели итоги работы в округе за пять лет

Читайте нас в: Google Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым, чтобы вместе подвести итоги работы муниципалитета за последнюю пятилетку, а также поговорить о планах развития округа в этом году. Одна из приоритетных задач, стоящих перед руководством — это строительство социальной инфраструктуры.

По словам Воробьева, Одинцово растет по самым разным направлениям, всегда на виду и сейчас находится впереди по многим показателям, однако почивать на лаврах пока рано, а нужно всегда нужно стремится к улучшению и новым преобразованиям.

«Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь в разных территориях муниципалитета обсуждать те или иные проблемы, вопросы: и строительство путепровода в Малых Вяземах, поликлиники в „Гусарской Балладе“, и все, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы», - отметил Воробьев.

Иванов рассказал губернатору о планах на этот год - это масштабное строительство, ведь население городского округа растет, а это значит, что растет и потребность в новых детских садах, школах и поликлиниках.

«За пять лет мы приросли на 150 тысяч человек. Кроме того, на территории округа более 600 садовых товариществ, а также еще около 79 тысяч частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было опережающими темпами ее создавать, так как в ней нуждалось огромное количество людей», - пояснил глава Одинцова.

Он добавил, что за последние пять лет в округе построили четыре школы, а еще три капитально отремонтировали, открыли восемь детских садов и шесть поликлиник.

«В этом году у нас огромный темп социального строительства. Мы планируем ввести еще шесть школ, в том числе в новых микрорайонах - это еще около четырех тысяч мест для детей. Построим пять садиков за счет инвесторов, которые будут переданы муниципалитету», - отметил Иванов.

Также глава Одинцовского городского округа доложил губернатору о капитальном ремонте двух школ, двух детсадов и стационара Перхушковской больницы в хирургическом корпусе Одинцовской больницы. Кроме того, 2024-2025 в округе достроят и введут в эксплуатацию пять и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Дубки.

Иванов отдельно остановился на развитии транспортной сети в округе.

«За последние пять лет отремонтировано больше 260 километров, то есть примерно треть дорожного покрытия. Вместе с правительством были реализованы крупные объекты. Также мы смогли реконструировать наш путепровод в Отрадном. Выполнили работы заблаговременно, теперь жители смогут пользоваться объектом еще десятки лет», - отметил Иванов.

В этом году, добавил глава Одинцова, начнется строительство двух наземных пешеходных переходов через железнодорожные пути районе улиц Баковская и Вокзальная, в районе ЖК «Рублевский».

Еще одна тема, требующая пристального внимания, - это ЖКХ. И тут есть чем гордиться, ведь за последние пять лет удалось модернизировать 10 водозаборных узлов, обеспечив 322 тысячи человек чистой водой. Также обновили четыре участка сетей водоотведения и водоснабжения, семь котельных, пять очистных сооружений и канализационную насосную станцию.

«В этом году у нас планируется порядка 14 мероприятий с перекладкой сетей и модернизацией котельных, которые нам позволят подойти к отопительному сезону в полной готовности. И, надеюсь, также без серьезных аварий пройдет следующая зима», - рассказал глава округа.

В планах также благоустроить множество объектов. В этом году приведут в порядок 18 дворовых территорий, 34 детские игровые площадки, 12 спортплощадок, 32 народные тропы, парк в микрорайоне Супонево и два новых веломаршрута: «Раздоры-Жуковка» и «Связь трех парков».

Андрей Воробьев напомнил Иванову, что летом у того истекает срок полномочий. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы городского округа.

«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведен конкурс по отбору кандидатур. Знаю, вы хотите дальше работать. Очень важно, и это касается каждого из нас, продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а тех проблем, которые волнуют. Поэтому прошу сосредоточиться на том, что мы еще не решили. Хочу еще раз нацелить вас на активное взаимодействие с жителями для достижения результата», - сказал в завершение встречи губернатор.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы Андрей Воробьев Поликлиники
17 мая 2024, 19:31
Тендер на благоустройство набережной реки Осетр объявили в Зарайске
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс на благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» объявили в Зарайске. Завершить работы необходимо в июле-августе этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит уложить тротуары, установить металлический борт на набережной, а также туалетные кабинки для жителей и гостей Зарайска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Зарайск конкурсы
17 мая 2024, 19:31
«Мосавтодор» начал ремонт дороги в городском округе Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники «Мосавтодора» приступили к ремонту дороги в деревне Чечевилово в городском округе Воскресенск. В планах полностью заменить асфальтовое покрытие.

«Более трех километров дорожного полотна специалисты обновят на участке между деревнями Никольское и Силино. В дальнейшем здесь укрепят обочины и нанесут разметку на всех участках ремонта», - рассказали в компании.

Всего в городском округе в рамках нацпроекта обновят более 22 километров покрытия на пяти участках региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Воскресенск
17 мая 2024, 19:06
Субботник проведут в Лобне 18 мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне 18 мая проведут субботник. Он пройдет в парках и скверах города.

Субботник пройдет в разных частях города: лесопарке, парке Киово, парке «Река времени» и сквере «Защитников Москвы».

Все желающие могут принять участие. Начало в 10:00. Сбор участников пройдет на каждом участке в отдельном месте: в лесопарке у проката инвентаря; в «Реке времени» - у границы школы № 5 и парка; в «Киово» - у сцены; в сквере Защитников Москвы - у мемориала «Лобненский рубеж».

Весь инвентарь будет предоставлен на месте сборов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Субботник
17 мая 2024, 18:59
Мининвест Подмосковья напомнил условия получения субсидий для франшиз
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Программу субсидии для бизнеса по франшизе запустили в Подмосковье три года назад. Максимальная сумма поддержки составляет миллион рублей. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о самых популярных сферах бизнеса, становящихся получателями субсидий.

«Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Наиболее часто с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования - 25%, медицины - 23%, затем кафе и рестораны - 18%», - отметила Зиновьева.

Финансовую поддержку можно направить на затраты, связанные с приобретением оборудования, арендой помещений и оплатой коммунальных услуг.

Подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес

Новости по теме