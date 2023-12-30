Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей

«Очень приятно, что мое желание исполнилось! Папа служил в ВДВ, из-за этого у меня появилась мечта прокатиться на вертолете. Когда взлетали, очень приятные эмоции были», - рассказал Саша.

А вот 14-летний Дима из Балашихи давно мечтал о шведской стенке. Он уже получил ее в подарок от Андрея Воробьева. Теперь спортивное снаряжение предстоит установить в комнате подростка.

«Мы участвуем в „Елке желаний“ пятый год подряд. В этот раз уже, честно говоря, ничего не ждали, загадали подарок, и вот, получилось, что мечту сына исполнил губернатор Московской области», - рассказала мама мальчика Татьяна.

В ближайшее время Андрей Воробьев исполнит еще одно желание - четырехлетний Слава из Монина попросил велосипед.

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Вместе с сыном на борту побывала его мама Виктория. Она разделила радость мальчика и поблагодарила главу региона за прекрасный подарок.

«Это необъяснимое ощущение - какого-то драйва, куража, экстрима. Для Матвея - это даже не подарок, а мечта всей жизни! И вот она осуществилась уже в таком юном возрасте», - рассказала мама мальчика Юлия.

У восьмилетнего Матвея из Ивантеевки также исполнилась заветная мечта. Мальчик проехался на настоящем танке. О желании юный житель Подмосковья написал в открытке, а ее разместил на елке в Мастерской управления «Сенеж». Губернатор снял письмо и пообещал помочь исполнить желание.

В итоге Матвея с мамой пригласили в Таманскую дивизию. Мальчик под руководством опытных бойцов прокатился на танке Т-80 «Алеша».

«Серебряно-Прудский парк очень хороший, там велодорожки, где они катаются. У нас есть велосипед, но он ей уже маленький. И поэтому, когда мы спросили - что ты хочешь загадать на „Елке желаний“, о чем мечтаешь? Она сказала - о велосипеде», - рассказала мама девочки Алла.

Тимофей из ДНР в свои три года мечтал о велосипеде. Сейчас он вместе с мамой и бабушкой живет в подшефной Подмосковью территории - поселке Седово Новоазовского района. Перед Новым годом подарок от главы региона доставил вице-губернатор Евгений Хромушин.

«Спасибо большое Андрею Юрьевичу Воробьеву за исполнение мечты», - поблагодарила мама мальчика Виктория.

Аналогичное желание было и у 14-летней Арины из Серебряных Прудов. Губернатор исполнил ее мечту.