Губернатор Андрей Воробьев поздравил Реутов с 20-летием присвоения звания наукограда

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Образовательный центр № 1 в Ивантеевке Пушкинского городского округа отпраздновал 110-летие. Одну из старейших школ муниципалитета открыли в 1913 году. С 1936 года она из семилетней стала средней, позднее ей присвоили звание образцовой.