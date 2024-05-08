Грузовой логистический центр построят в Домодедове в 2027 году

Компания «Контейнерный терминал Усады» реализует проект в два этапа к апрелю 2027-го года. На территории создадут грузовую железнодорожную часть площоадью более трех тысяч квадратных метров. В ее состав войдут пять ж/д линий, контейнерный терминал, котельная и другие элементы.

Грузооборот первого этапа достигнет 2,5 миллиона тонн в год. Там будут принимать и обрабатывать контейнерные и комбинированные составы, а также проводить техобслуживание и ремонт оборудования.

Проект сопровождает Центр содействия строительству. Благодаря этому компания смогла сократить сроки согласований и получения разрешения на проведение работ.

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