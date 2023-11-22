Группу детского сада открыли в новом корпусе школы № 9 в Домодедове

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мини-садик в новой школе № 9 - впервые такой формат решили опробовать в Домодедове. Все воспитанники - жители микрорайона Южный.

«Тридцать детей сюда зачислены. Они раньше были дома - не было мест в детских садах. Сады действующие не могли их принять, потому что они переполнены. С учетом открытия этой группы у нас очередность ноль», - рассказала начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

Группа оборудована всем необходимым. Здесь несколько зон: большое пространство для игр, столы для занятий, спальные места и столовая. Рядом располагается спортивный зал, где будут проходить музыкальные занятия и физкультура.

Вход в группу отдельный, поэтому малыши не будут сталкиваться со спешащими на уроки школьниками. Погулять тоже есть где - на территории школы для садовской группы подготовлена детская площадка.

В дальнейшем и в других новых школах будут появляться подобные мини-садики.