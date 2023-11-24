24 ноября 2023, 11:29

Группа «Фрукты» выступила перед волонтерами на концерте в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Кавер-группа «Фрукты» выступила в Доме культуры «Кучино» в Балашихе. Концерт организовали специально для волонтеров округа.

Свыше 200 добровольцев участвовали в празднике «Молодежь в объективе». Ребят в программе ждали творческие, интеллектуальные и спортивные конкурсы. Изюминкой вечера стало выступление группы «Фрукты» в Доме культуры «Кучино».

«Мы приехали сюда, чтобы поддержать волонтерское движение. В наше время как никогда важно творить добрые дела и помогать людям. Мы всегда рады поддерживать такие хорошие начинания. В Балашихе мы уже выступали, здесь очень уютно, а в доме культуры „Кучино“ прекрасный звук», - рассказал вокалист и гитарист кавер-группы «Фрукты» Александр Лаврентьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Волонтеры Концерты Балашиха
24 ноября 2023, 23:27
Семью из Раменского наградили медалью ордена «Родительская слава»
Антон Чернов
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Семью из Раменского округа наградили медалью ордена «Родительская слава». Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, прошло в Доме правительства Московской области.

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, в числе награжденных есть семья из Раменского городского округа - Наталья Ломакина и Валерий Ломакин.

Награду за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию вручал лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Семья Ломакиных получила орден «Родительская слава» за образование социально ответственной семьи и пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, они показали отличный пример по укреплению семьи и воспитанию детей.

В ходе мероприятия Андрей Воробьев подчеркнул, что для него это большая честь передать ордена «Родительская слава» семьям.

Отметим, что кроме семьи Ломакиных, награду получила пара из Орехово-Зуевского округа. В этом году они отмечают 25-летний юбилей совместной жизни. У них 12 детей. Также ордена удостоили семью из Протвино.

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Андрей Воробьев Раменское
24 ноября 2023, 23:09
Несколько лыжных трасс и 7 катков отроют в Лобне в декабре
Unsplash
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Семь катков с естественным льдом и три лыжные трассы откроют в городском округе Лобня в декабре. Они будут радовать местных жителей и гостей региона на протяжении всего зимнего периода.

Ледовые площадки будут расположены на Краснополянской улице, дом № 31А, на улице Катюшки около дома № 56, на улице Ленина неподалеку от дома № 65, в ТРЦ «Поворот», на стадионе «Москвич» и в парке «Река Времени». Взять инвентарь напрокат можно будет на катках у «Поворота» и в «Реке времени».

Лыжные трассы оборудуют на стадионе «Труд», на территории школы № 3, а также в лесопарковой зоне от микрорайона Южный до микрорайона Катюшки. Здесь же можно будет взять напрокат инвентарь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал подготовиться к приезду туристов на новогодние праздники.

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Новый год
24 ноября 2023, 22:45
Временный мост через Пахру появится в Подольске в феврале
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Временный мост через подмосковную реку Пахру планируют возвести в Подольске к концу февраля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Через реку Пахру обустроят временный мост для восстановления транспортной связи деревень Кутьино, Булатово и Дубровицы. Работы проведут оперативно - до конца февраля», - указали в сообщении.

По данным ведомства, с 25 ноября для жителей деревни Кутьино на маршруте № 65 запустят новую дополнительную схему, которая будет проходить через село Ознобишино и поселок Щапово.

«Восстановление постоянного моста завершат до конца 2024 года. В настоящее время продолжаются изыскательские работы», - резюмировали в Минтрансе.

Обрушение автомобильного моста через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск произошло 10 ноября. В результате травмы получила женщина, которая ехала по мосту на автомобиле. У нее диагностировали перелом ноги и ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.

Подольск Ремонтные работы
24 ноября 2023, 22:39
Врачи Электростальской больницы провели операцию и помогли женщине стать мамой
Unsplash
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Подмосковные врачи помогли женщине, которой на 18-й неделе беременности потребовалась операция на матке, стать мамой. Она поступила в гинекологическое отделение Электростальской больницы с жалобами на боли внизу живота, слабость, тошноту и повышенную температуру.

Сотрудники больницы предприняли экстренные меры и провели операцию, в ходе которой было обнаружено кровоизлияние и сгустки, которые удалось устранить.

Заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий рассказал, что во время операции хирургам пришлось наложить пять гемостатических швов на беременную матку в области кровоточащего сосуда. Это позволило остановить кровотечение.

После хирургического вмешательства пациентка пошла на поправку и ее перевели на наблюдение в МОНИИАГ, где на 37-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.

«После операции пациентке проводилась антикоагулянтная, антибактериальная, утеротоническая терапия», - рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Елена Дулаева.

Сейчас мама с ребенком уже выписаны из медучреждения и чувствуют себя хорошо.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он подчеркнул, что в регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в медучреждениях и продолжают проводить закупку и обновление оборудования.

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Врачи Электросталь

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