Группа «ЭкоЛайн» начнет перерабатывать пластиковые крышечки в гранулу для мусорных контейнеров

12 октября 2023, 11:34
Группа ЭкоЛайн
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Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» подписал соглашение с Фондом социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее» и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Теперь компания будет не только собирать и транспортировать пластиковые крышечки, но и перерабатывать их на собственном заводе по рециклингу полимеров в гранулу для мусорных контейнеров и других предметов.

Проект «Добрые крышечки» помогает организовывать сбор и передачу на переработку пластиковых крышечек. За это время в Московской области собрали и переработали 125 тонн пластиковых крышек. Теперь «ЭкоЛайн» будет перерабатывать их на собственном заводе по рециклингу полимеров.

«Сегодня нашим новым партнером стал завод по рециклингу полимеров „ЭкоЛайн-ВторПласт“, который будет перерабатывать „Добрые крышечки“, а вырученные за них, как за сырье, средства будут перечисляться в благотворительный фонд „Волонтеры в помощь детям-сиротам“», - рассказала вице-президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

Например, на вырученные средства закупают реабилитационное оборудование для детей с ОВЗ, инвалидные коляски и другую необходимую технику.

«Одной из приоритетных задач нашей компании является поддержка эколого-социальных инициатив, направленных на сокращение захоронения отходов, увеличение доли их переработки и участие в благотворительности», - прокомментировал генеральный директор завода по рециклингу полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» Александр Свидовский.

Проект «Добрые крышечки» запустили в 2016 году. За это время удалось собрать 940 тонн крышечек. Вырученные за них средства направили на покупку 106 предметов для 75 детей с ОВЗ по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Эта проблема остается злободневной, на борьбу с ней нацелен ряд технологических мероприятий.

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Экология
Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе
23 октября 2023, 13:14
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

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Школы Балашиха
Фельдшерский пункт построят в деревне Ивакино под Можайском к 2025 году
23 октября 2023, 13:05
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новый здравпункт построят в деревне Ивакино к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Пункт включили в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в деревне Ивакино ведется проработка территории под его размещение.

Строительство нового фельдшерского здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению деревни. Современное здание оснастят необходимым оборудованием, для пациентов и медиков создадут комфортные условия.

Открыть объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина Можайск
Образовательные учреждения Мытищ выберут поставщика охранных услуг на 2024 год
23 октября 2023, 13:00
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Закупки на оказание охранных услуг для 10 корпусов Дмитровского техникума и 27 образовательных учреждений объявили в городском округе Мытищи. После заключения контрактов исполнителям предстоит обеспечивать охрану имущества, организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах в 2024 году с использованием мобильной группы и специальных средств.

Две закупки пройдут в рамках муниципальной программы «Образование» и будут финансироваться за счет собственных средств техникума и бюджета городского округа Мытищи. Общая стоимость лотов превысила 175 миллионов рублей. Соответствующие извещения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Прием заявок завершится 9 ноября 2023 года.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг Подмосковья. По его словам, это помогло сократить число визитов в МФЦ в пять раз.

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Мытищи
Одежду и униформу начнут шить в Электростали к 2026 году
23 октября 2023, 12:44
Unsplash
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Швейное производство, на котором будут выпускать униформу и повседневную одежду, запустят в Электростали к 2026 году. Для реализации инвестиционного проекта компании «Лекпроф» предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Лекпроф» шьет одежду для торговых сетей и предприятий. После ухода с рынка иностранных компаний владельцы решили расширить действующее производство и построить новый швейный цех.

«Размер инвестиций в проект составляет порядка 31,8 миллиона рублей. Планируется создание около 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск нового производства намечен на 2026 год», - рассказала министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации планов инвестору предоставили гектар земли в Электростали по льготной программе - за один рубль в год.

«Общая площадь застройки составит 1,2 тысячи квадратных метров. С начала года в Подмосковье предоставлено уже более 130 земельных участков по льготной программе», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В новом корпусе запустят серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Также предприятие будет производить униформу, рабочую форму и специальную одежду для разных отраслей.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Инвестиции Электросталь

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