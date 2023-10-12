Группа «ЭкоЛайн» начнет перерабатывать пластиковые крышечки в гранулу для мусорных контейнеров

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Проект «Добрые крышечки» помогает организовывать сбор и передачу на переработку пластиковых крышечек. За это время в Московской области собрали и переработали 125 тонн пластиковых крышек. Теперь «ЭкоЛайн» будет перерабатывать их на собственном заводе по рециклингу полимеров.

«Сегодня нашим новым партнером стал завод по рециклингу полимеров „ЭкоЛайн-ВторПласт“, который будет перерабатывать „Добрые крышечки“, а вырученные за них, как за сырье, средства будут перечисляться в благотворительный фонд „Волонтеры в помощь детям-сиротам“», - рассказала вице-президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

Например, на вырученные средства закупают реабилитационное оборудование для детей с ОВЗ, инвалидные коляски и другую необходимую технику.

«Одной из приоритетных задач нашей компании является поддержка эколого-социальных инициатив, направленных на сокращение захоронения отходов, увеличение доли их переработки и участие в благотворительности», - прокомментировал генеральный директор завода по рециклингу полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» Александр Свидовский.

Проект «Добрые крышечки» запустили в 2016 году. За это время удалось собрать 940 тонн крышечек. Вырученные за них средства направили на покупку 106 предметов для 75 детей с ОВЗ по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Эта проблема остается злободневной, на борьбу с ней нацелен ряд технологических мероприятий.

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