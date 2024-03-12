Григорий Лепс и Денис Майданов выступят на концерте-форуме «Единство народа» в Подольске

Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приедут в Подольск на мероприятие под девизом «За Россию! За президента!», организованное при поддержке партии «Единая Россия». В числе гостей - губернатор Московской области Андрей Воробьев, актер и режиссер Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион Александр Легков, а также известные подмосковные врачи и педагоги, военные и волонтеры. Ожидается, что на прямую связь прямо с МКС выйдет космонавт Олег Кононенко.

На форуме пройдет большой концерт, где выступят звезды «Русского Радио». Эта радиостанция уделяет особое внимание распространению русского языка и поддержке молодых российских исполнителей, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни.

«Русская Медиагруппа», в состав которой входит «Русское Радио», также стала организатором патриотического марафона «Музыка в цехах». Артисты выступают перед передовиками производства на предприятиях, производящих технику для нужд СВО.

На форуме в Подольске обсудят широкий круг вопросов, в том числе поддержку участников СВО и их семей, патриотическое воспитание молодежи и развитие спорта.

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