12 марта 2024, 09:53

Григорий Лепс и Денис Майданов выступят на концерте-форуме «Единство народа» в Подольске

Медиасток.рф
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Звезды «Русского Радио» выступят в ледовом дворце «Витязь» в Подольске 13 марта. Большой концерт с участием Григория Лепса и Дениса Майданова состоится в рамках форума «Единство народа».

Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приедут в Подольск на мероприятие под девизом «За Россию! За президента!», организованное при поддержке партии «Единая Россия». В числе гостей - губернатор Московской области Андрей Воробьев, актер и режиссер Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион Александр Легков, а также известные подмосковные врачи и педагоги, военные и волонтеры. Ожидается, что на прямую связь прямо с МКС выйдет космонавт Олег Кононенко.

На форуме пройдет большой концерт, где выступят звезды «Русского Радио». Эта радиостанция уделяет особое внимание распространению русского языка и поддержке молодых российских исполнителей, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни.

«Русская Медиагруппа», в состав которой входит «Русское Радио», также стала организатором патриотического марафона «Музыка в цехах». Артисты выступают перед передовиками производства на предприятиях, производящих технику для нужд СВО.

На форуме в Подольске обсудят широкий круг вопросов, в том числе поддержку участников СВО и их семей, патриотическое воспитание молодежи и развитие спорта.

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Подольск
12 марта 2024, 10:15
Новые дома с подземным паркингом достроили в ЖК «Спутник» в Красногорске
Группа "Самолет"
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Еще два жилых дома с подземным паркингом ввели в эксплуатацию в жилом квартале «Спутник» городского округа Красногорск. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Группа «Самолет» сдала два новых корпуса, рассчитанных на 827 апартаментов. Первый этаж секций представляет собой уютное светлое пространство с увеличенной высотой потолка. В каждом холле предусмотрены зона с мягкой мебелью, санузел и колясочная. Для ящиков корреспонденции в холлах выделены отдельные помещения. Дома третьей очереди образуют единый двор, закрытый для проезда машин и доступа посторонних людей.

Квартал «Спутник» расположен в городском округе Красногорск, в паре километров от станций метро «Мякинино» и «Строгино».

В этом году в жилом квартале планируется завершить строительство двухуровневого общественного центра под открытым небом. Полностью реализовать масштабный проект планируется в 2029 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Красногорск Строительство
12 марта 2024, 10:12
Незаконную рубку берез предотвратили в лесу в Ступине
Комитет лесного хозяйства МО
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Незаконную рубку деревьев выявили в лесу в Ступине. На месте нарушения обнаружили семь березовых пней.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, во время патрулирования вблизи села Чернышово лесничие услышали звук бензопилы. На месте проившествия был трактор и двое мужчин, которые скрылись при появлении инспектора. Для установления их личностей вызвали полицию.

В ведомстве напомнили, что наказание за незаконную рубку может достигать пяти тысяч рублей. Помимо этого, нарушители выплачивают причиненный ущерб.

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Штрафы Природа Ступино
12 марта 2024, 09:45
Акция «Письмо солдату» прошла в школе № 7 в Балашихе
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Акция «Письмо солдату» прошла в школе № 7 в Балашихе. Ее участниками стали ученики девятых классов, которые написали послания и добрые пожелания бойцам СВО.


Акцию провели в рамках «Недели добрых дел». Она направлена на объединение школьников и их родителей для волонтерства и взаимовыручки.

На протяжении недели ребята будут плести маскировочные сети, создавать открытки и писать письма для военнослужащих.

Ранее об акции рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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Школы Школьники Балашиха
12 марта 2024, 09:34
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3600 заявок за неделю
ЦБДД
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За неделю участники более 3,6 тысячи автомобильных аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП. Из них 309 человек оформили европротоколы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, более 1,2 тысячи человек получили помощь в оформлении аварии. Еще 309 оформили европротоколы по инструкции оператора.

Обратиться в службу можно дистанционно по номеру 112 или лично в 15 центрах. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах региона.

Попавших в ДТП водителям рекомендуют звонить по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

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ДТП

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