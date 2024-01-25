25 января 2024, 09:39

Григорий Артамонов рассмотрит возможности запуска допмаршрутов по Подольску и в сторону Москвы

Андрюхина Мария
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Встреча с жителями микрорайона Восточный по вопросу транспортного обслуживания прошла в ДК «Плещеево». Глава Подольска Григорий Артамонов пообещал взять ситуацию с автобусами на контроль и проработать вопрос о дополнительных рейсах.

На встречу пришли около 80 человек. Они рассказали, что часто бывают перебои с автобусами рано утром или вечером, когда люди едут с работы и на работу. При этом альтернативы доехать в микрорайон нет - сюда ходят только два маршрута.

Жителям пообещали, что действующие в микрорайоне рейсы возьмут на контроль администрации. Рассмотрят и возможность запуска дополнительных маршрутов не только по Подольску, но и в сторону Москвы.

«Конечно, бывают пробки, аварии. Мы в течение месяца проанализируем пассажиропоток. Поработаем с частными перевозчиками. Возможно, пустим дополнительный частный маршрут. Также направим запросы в „Мострансавто“ по организации дополнительного маршрута», - отметил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Подольск Автобусы
25 января 2024, 10:47
Теплоснабжение детского сада наладили в микрорайоне Луговая в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Тепловой режим проверили в детском саду «Зоренька» в Лобне. После устранения неполадок температура в группах соответствует нормам.

На сегодняшний день температура в группах комфортная.

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«Неделю назад от родителей, чьи дети ходят в детский сад „Зоренька“ в микрорайоне Луговая, поступили жалобы, что в одной из групп холодно. Мы незамедлительно решили данный вопрос», - рассказал Сергей Евгеньевич.

Заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев проверил соблюдение теплового режима в детском саду «Зоренька». Он также оценил качество работ по устранению неполадок.

Лобня Отопление Детские сады
25 января 2024, 10:47
Школьникам Подмосковья предложили разработать музейный путеводитель
Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
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Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и Образовательный центр «Взлет» запускают интенсивную профильную образовательную программу «Мастерская по созданию музейного путеводителя». К участию приглашают учащихся 9-11 классов Московской области.

Программа состоит из цикла интерактивных занятий, мастер-классов и тренингов по искусствоведению, технике речи, творческому письму, основам социокультурного проектирования, маркетингу, музейной коммуникации.

Участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим».

Кандидатам на участие в программе предстоит пройти конкурсный отбор: написать мотивационное эссе и выполнить отборочного задания.

Подать заявку можно по ссылке. Регистрация открыта до 4 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Туризм Образование
25 января 2024, 10:41
Еще две госуслуги в сфере опеки детей перевели в онлайн в Подмосковье
Unsplash
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Жители Подмосковья могут подать заявление на установление опеки над несовершеннолетним на безвозмездных или возмездных условиях в электронном формате. Для этого на региональном портале стало доступно еще две госуслуги.

«Еще две услуги органов опеки стали доступны в „цифре“. Кроме того, в случае обращения двух человек для совместного назначения их опекунами, второму заявителю, указанному в онлайн-заявке, будет направлено согласие в личный кабинет», - сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Осуществлять опеку над несовершеннолетними можно на безвозмездных и возмездных условиях. Решение по поданному заявлению поступит жителю в личный кабинет.

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Госуслуги
25 января 2024, 10:39
Около 40 жителей решили свои вопросы на выездной встрече с администрацией в Пушкино
Телеканал «360»
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Выездная встреча представителей администрации с жителями прошла в городском округе Пушкинский. Свои вопросы по разным темам смогли решить 39 человек.

Встреча прошла в Доме культуры «Пушкино». На консультацию мог прийти любой желающий. Жители обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, взаимодействия с бизнесом, обсудили и работу коммунальных служб. На часть вопросов ответили на месте, по некоторым потребуется время для проработки.

«Несколько вопросов взял на контроль, потому что они требуют участия и проработки в комитетах Московской областной Думы. Будем по этим вопросам получать консультации и надеемся на их положительное решение», - поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Все обращения взяли под контроль, назначив ответственных и сроки выполнения.

«Достаточно конструктивный был разговор, диалог. Приходили предприниматели, мы обсуждали ту проблематику, с которой они сталкиваются. И по итогу можно сказать, что в любом случае всегда мы стремимся к тому, что бы мы пришли к компромиссу. Конечно, работа наших служб требует постоянного внимания, чтобы минимизировать беспокойство жителей», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Он отметил, что такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

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Пушкино

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