Григорий Артамонов рассмотрит возможности запуска допмаршрутов по Подольску и в сторону Москвы

На встречу пришли около 80 человек. Они рассказали, что часто бывают перебои с автобусами рано утром или вечером, когда люди едут с работы и на работу. При этом альтернативы доехать в микрорайон нет - сюда ходят только два маршрута.

Жителям пообещали, что действующие в микрорайоне рейсы возьмут на контроль администрации. Рассмотрят и возможность запуска дополнительных маршрутов не только по Подольску, но и в сторону Москвы.

«Конечно, бывают пробки, аварии. Мы в течение месяца проанализируем пассажиропоток. Поработаем с частными перевозчиками. Возможно, пустим дополнительный частный маршрут. Также направим запросы в „Мострансавто“ по организации дополнительного маршрута», - отметил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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