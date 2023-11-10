Григорий Артамонов навестил в больнице пострадавшую при обрушении моста в Подольске

Главный врач Подольской больницы Вардан Геворкян заверил, что жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

«Проведен весь комплекс мероприятий и обследований, который требуется в данном случае. Выявлены переломы таранной кости, ушибы мягкий тканей в легкой степени», - отметил медик.

Ранее Артамонов доложил о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Глава региона дал поручение муниципалитетам и ГБУ «Мосавтодор» провести обследование всех мостовых конструкций на территории Подмосковья.

Прокуратура Московской области взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств обрушения моста через реку Пахру под Подольском. Возбуждено уголовное дело.

«Сразу после осмотра моста навестил Аллу Леонидовну, чья машина оказалась на мосту в момент ЧП. После инцидента ее незамедлительно доставили в нашу Подольскую областную клиническую больницу, где уже провели все необходимые обследования. Женщина рассказала, что часто ездит по этому маршруту. Сегодня она спешила на работу и по пути планировала проведать отца, который буквально несколько часов назад сломал ногу», - написал в своем Telegram-канале Артамонов.

Он пообещал оставаться на связи с пострадавшей и принес извинения за инцидент. Григорий Артамонов передал женщине цветы и корзину фруктов и пожелал скорейшего выздоровления.