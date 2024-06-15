Гребцы из Подмосковья выиграли серебро на международных играх БРИКС
Спортсмены из Подмосковья выиграли две серебряные медали на турнире по гребному спорту международных игр БРИКС. В Казань приехали более четырех тысяч участников из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в одиночных соревнованиях золото завоевала спортсменка сборной России Кира Ювченко, Анастасия Любич из Подмосковья заняла второе место. Третье место досталось спортсменке из Белоруссии.
В соревнованиях двоек без рулевого высшую награду получили спортсмены сборной России Илья Иванов из Краснодарского края и Иван Кладов из Липецкой области, серебро завоевали подмосковный гребец Роман Ломачев в тандеме с представителем Калужской области Алексеем Воробьевым. Бронза досталась гребцам из Белоруссии.
Соревнования по гребле игр БРИКС прошли 14 июня в казанском «Центре гребных видов спорта».
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