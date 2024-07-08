Гребцы из Подмосковья выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

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Как рассказали в подмосковном Минспорте, золото получила женская команда, в которой выступили Екатерина Костюхина, Мария Жовнер, Анна Кореневская, Ольга Иноземцева, Софья Иванова, Александра Брысина, Виктория Соловьева, Елизавета Литвиненко и Ирина Ульянова. Они стали лучшими на дистанции две тысячи метров.

Серебро получили Ольга Иноземцева и Екатерина Костюхина, Анна Кореневская и Оксана Ганичева, а также Мария Жовнер.

Соревнования прошли с 4 по 8 июля в Казани.

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