Гребцы из Коломны заняли второе место на первенстве России

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Коломенская команда успешно выступила на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Уступив победительницам три секунды, воспитанницы спортшколы олимпийского резерва по академической гребле Ксения Чуркина, Анастасия Середа, Ксения Чернышова и Милина Романова заняли второе место.

Тренирует спортсменок мастер спорта, многократный чемпион России, воспитавший победителей и призеров многих всероссийских соревнований и первенств, Роман Веселкин.

Соревнования прошли на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. За победу боролись свыше 350 спортсменов из 19 регионов страны.

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