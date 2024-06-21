Гражданский форум «Социальная сфера» провели в Видном

Цель форума заключается в улучшении качества и доступности государственных социальных услуг и медицинской помощи для жителей Московской области. Это достигается путем обсуждения и разработки системных решений по основным проблемам в социальной сфере в городских округах с участием общественных институтов и активных жителей.

Представители муниципальных общественных палат поделились наиболее актуальными проблемами, а жители получили возможность задать свои вопросы представителям власти прямо на мероприятии.

На форуме обсуждались важные темы, такие как строительство и ремонт медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, улучшение инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, развитие социального такси и многие другие.

«В 2024 году принято решение продолжить проведение гражданских форумов под названием „Социальная сфера“ с расширением проблематики», - указал модератор форума, заместитель председателя ОП Подмосковья, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Он подчеркнул важность обратной связи от жителей как инструмента оценки социальной сферы и публичного контроля этой отрасли.

Во время форума все желающие могли сделать прививку от гриппа, пройти профилактические осмотры, флюорографию, УЗИ внутренних органов, получить консультацию гинеколога, а также проверить уровень сахара в крови. Всего в 2024–2025 годах таких форумов пройдет 20 во всех городских округах Подмосковья.

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