21 июня 2024, 18:19

Гражданский форум «Социальная сфера» провели в Видном

Медиасток.рф
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Первый гражданский форум «Социальная сфера» состоялся в Ленинском городском округе в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В мероприятии приняли участие свыше 200 жителей муниципалитета и Домодедова. Организатором является Общественная палата Подмосковья.

Цель форума заключается в улучшении качества и доступности государственных социальных услуг и медицинской помощи для жителей Московской области. Это достигается путем обсуждения и разработки системных решений по основным проблемам в социальной сфере в городских округах с участием общественных институтов и активных жителей.

Представители муниципальных общественных палат поделились наиболее актуальными проблемами, а жители получили возможность задать свои вопросы представителям власти прямо на мероприятии.

На форуме обсуждались важные темы, такие как строительство и ремонт медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, улучшение инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, развитие социального такси и многие другие.

«В 2024 году принято решение продолжить проведение гражданских форумов под названием „Социальная сфера“ с расширением проблематики», - указал модератор форума, заместитель председателя ОП Подмосковья, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Он подчеркнул важность обратной связи от жителей как инструмента оценки социальной сферы и публичного контроля этой отрасли.

Во время форума все желающие могли сделать прививку от гриппа, пройти профилактические осмотры, флюорографию, УЗИ внутренних органов, получить консультацию гинеколога, а также проверить уровень сахара в крови. Всего в 2024–2025 годах таких форумов пройдет 20 во всех городских округах Подмосковья.

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Здравоохранение Медицина Видное
21 июня 2024, 18:52
Свыше 600 дворовых территорий обновят в Подмосковье до конца года
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи
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Расширенное заседание комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы состоялось 21 июня. Участники обсудили развитие городской инфраструктуры и благоустройство.

Исполняющий обязанности заместителя министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич представил доклад о мониторинге работ по благоустройству за минувшую половину 2024 года.

Он подчеркнул, что до конца года в различных муниципалитетах Подмосковья планируется обновить 620 дворовых территорий и благоустроить 481 пешеходную коммуникацию в рамках программы «Пешком», которая сделает проход до социально значимых объектов региона более комфортным. На сегодняшний день выполнено 60% плановых работ по программе.

На заседании также объявили о введении нового праздника - Дня благоустройства. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Мероприятия подчеркнут важность развития региона.

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Благоустройство
21 июня 2024, 18:47
Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил правила поведения в грозу
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В этом июне в Московскую область пришли сильные дожди с грозами. Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил, как уберечь ребенка в непогоду.

«Если вас с детьми застала гроза на улице, обязательно прекратите подвижные игры, по возможности идите домой», - уточнил врач.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями и находиться возле линий электропередачи. Также не следует оставаться на открытой местности: пляжах, пустырях или полях. Если непогода застала на водоеме, необходимо немедленно выйти из него.

«Выходите на берег, вытирайтесь и одевайте ребенка в сухое. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле», - заключил Цуркин.

Оптимальное место на улице, где можно переждать грозу, - низина. Это может быть яма или овраг. Если их нет, то безопасно будет в зарослях кустарника или густом скоплении небольших деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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Дети Здравоохранение Врачи
21 июня 2024, 18:32
Более 100 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Серебряных Прудах
Пресс-служба Центра занятости населения Московской области
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Ярмарка трудоустройства пройдет в Серебряных Прудах 26 июня. Работодатели представят более 100 вакансий.

Соискатели смогут ознакомиться с вакантными должностями в ООО «Выбор-Мск», ГБУ МО «Мосавтодор», ООО «Каширский МПК» и других крупных компаниях. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что ярмарка трудоустройства позволяет изучить и сравнить самые интересные варианты и записаться на собеседование к потенциальному работодателю.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Серебряные Пруды, улица Первомайская, 12.

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Работа Серебряные пруды Ярмарки
21 июня 2024, 18:29
Жительница Балашихи Татьяна Соболева стала героиней клипа певицы Юты
Клип ЮТЫ «Не вернувшийся солдат»
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Мама погибшего бойца из Балашихи снялась в клипе. Женщина стала главной героиней клипа Юты «Не вернувшийся солдат».

Музыкальный клип посвящен героям страны, бойцам, которые не вернулись домой. Их имена навсегда останутся в памяти российского народа.

Главную роль исполнила мама Сергея Соболева - Татьяна. Историю своего сына женщина рассказала в эфире федерального канала. Ведущую передачи певицу Юту вдохновил подвиг Сергея, и она пригласила Татьяну Николаевну сняться у себя в клипе.

Сергей Соболев - герой своего времени. Он окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Во время обучения мужчина участвовал в параде Победы на Красной площади, а после выполнял боевые задачи в Сирии. За верную службу был награжден тремя медалями.

Сергей дважды участвовал в специальной военной операции. В апреле 2022 года он возглавил штурмовую группу в Донецкой Народной Республике. Был ранен. За храбрость его наградили медалью Суворова. Мужчина погиб 12 апреля 2023. Его наградили посмертно орденом Мужества.

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Музыкальные клипы Балашиха

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