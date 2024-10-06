Гражданский форум «Социальная сфера» прошел в Зарайске

Также на форуме члены общественных палат высказали несколько инициатив, касающихся газификации, предоставления участкам СВО жилья на льготных условиях.

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Гражданский форум в Зарайске провели по инициативе общественной палаты Подмосковья. Участниками мероприятия стали делегации из трех округов: Зарайска, Луховиц и Серебряных Прудов. Представители муниципальных общественных палат поделились с присутствующими самыми актуальными проблемами, а жители смогли задать вопросы прямо на мероприятии.

«Сегодня были вопросы не только про медицину, не только вопросы социальной защиты, но и вопросы про образование, поэтому если форум называется „Социальная сфера“, на следующий форум обязательно пригласим представителей от министерства образования», - отметил заместитель председателя общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Самой обсуждаемой стала тема здравоохранения. Жителей волновали вопросы дефицита кадров, работы скорой помощи, записи на прием к узким специалистам.

«Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, строительство новых корпусов, ремонт старых корпусов - эти вопросы тоже волнуют жителей, волнуют наших главных врачей, поэтому здесь тоже есть успехи. Мы по каждой из этих территорий: Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды рассказали, какие объекты у нас входят в строительство на следующий год», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Так, в Зарайске в следующем году отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт в деревне Козловка, а пункт скорой помощи перенесут в отдельное здание.