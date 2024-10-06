06 октября 2024, 01:13

Гражданский форум «Социальная сфера» прошел в Зарайске

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В городском округе Зарайск состоялся второй гражданский форум «Социальная среда». На мероприятии обсудили вопросы доступности медицины, лекарств, развития социального такси и многие другие.

Также на форуме члены общественных палат высказали несколько инициатив, касающихся газификации, предоставления участкам СВО жилья на льготных условиях.

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Гражданский форум в Зарайске провели по инициативе общественной палаты Подмосковья. Участниками мероприятия стали делегации из трех округов: Зарайска, Луховиц и Серебряных Прудов. Представители муниципальных общественных палат поделились с присутствующими самыми актуальными проблемами, а жители смогли задать вопросы прямо на мероприятии.

«Сегодня были вопросы не только про медицину, не только вопросы социальной защиты, но и вопросы про образование, поэтому если форум называется „Социальная сфера“, на следующий форум обязательно пригласим представителей от министерства образования», - отметил заместитель председателя общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Самой обсуждаемой стала тема здравоохранения. Жителей волновали вопросы дефицита кадров, работы скорой помощи, записи на прием к узким специалистам.

«Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, строительство новых корпусов, ремонт старых корпусов - эти вопросы тоже волнуют жителей, волнуют наших главных врачей, поэтому здесь тоже есть успехи. Мы по каждой из этих территорий: Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды рассказали, какие объекты у нас входят в строительство на следующий год», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Так, в Зарайске в следующем году отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт в деревне Козловка, а пункт скорой помощи перенесут в отдельное здание.

Здравоохранение Зарайск
06 октября 2024, 01:22
Педагогов из Наро-Фоминска наградили в День учителя
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День учителя отпраздновали в Детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске. Лучших педагогов там отметили грамотами и ценными подарками.

Учителям в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и ценные подарки. Награды получили и опытные мастера своего дела, и начинающие специалисты. Отдельное внимание уделили педагогическим династиям: в одной из семей общий стаж нескольких поколений учителей составляет более 300 лет.

«Хочу поздравить всех педагогов Российской Федерации, Московской области, города Наро-Фоминска с Днем учителя. Хочу пожелать творческих успехов, идти в ногу со временем, обязательно дома тепла и уюта», - сказала заместитель директора Наро-Фоминской школы № 4 Инна Форостович-Резник.

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В фойе учебного заведения гостей встречал оркестр музыкантов из художественной школы «Гармония». Юные таланты исполнили для собравшихся популярные классические и эстрадные хиты. Поздравить педагогов приехали представители администрации области и округа.

«Мы празднуем профессиональный праздник День педагогического работника и поздравляем всех, кто работает в сфере нашего образования: воспитатели, учителя, педагоги. Я искренне поздравляю вас, дорогие наши педагоги с профессиональным праздником!» - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Наро-Фоминск Праздники Учителя
05 октября 2024, 22:07
Спортсмен из Химок стал чемпионом России среди всадников на молодых лошадях
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Воспитанник спортивной школы «Пони-спорт „Планерная“» из Химок Герман Сердечнов занял первое место на чемпионате России среди всадников на молодых лошадях. Парень стал лучшим в возрастной категории старше 16 лет.

Соревнования провели в конноспортивном комплексе «Maxima Park». Герман Сердечнов показал лучший результат на лошади по кличке Кордетто в трех видах программы: манежная езда, кросс и конкур. Спортсмена наградили золотой медалью, дипломом, а Кордетто получила розетку.

Отметим, что школу по конному спорту в Химках открыли в 2005 году. Она расположена на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Зимой здесь проходят занятия в крытом манеже, а летом - на открытых площадках центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки
05 октября 2024, 22:06
Педагог из Солнечногорске стал призером всероссийского конкурса «Мастер года»
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Преподаватель Светослав Масанин из Солнечногорска стал призером всероссийского конкурса «Мастер года» среди работников среднего профессионального образования. Он вошел в десятку лучших участников. Финальный этап состоялся в Тюмени в рамках Большой учительской недели.

Светослав Масанин преподает сестринское дело в «Колледже „Подмосковье“». Он успешно завершил испытания «Конкурс образовательных кейсов» и «Открытый урок», представив урок на тему «Предхирургическая обработка раны». В ходе своего выступления преподаватель рассказал о правилах ухода за ранеными в экстремальных условиях, использовании виртуальной реальности в хирургии и оказании первой помощи в условиях дымовой завесы.

«Наш регион богат своими талантами в разных сферах деятельности. Победа в конкурсе такого масштаба снова доказала профессионализм и мастерство наших педагогов. Поздравляю Светослава с таким высоким результатом», - отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Первое медицинское образование Светослав получил в Московском медицинском колледже № 8. После срочной службы в армии он продолжил службу по контракту, работая санитарным инструктором и обучая офицеров и солдат основам медицинских знаний. Сейчас он не только преподает в «Колледже „Подмосковье“», но и учится в магистратуре Сибирского государственного медицинского университета по специальности «Управление здравоохранением». В конкурсе «Мастер года» он впервые принял участие в 2021 году.

Светослав отмечает, что ему нравится делиться знаниями и опытом, накопленными за годы практической работы, а также передавать студентам новые инновации, внедряемые в медицину.

Конкурс «Мастер года» организовали Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Он объединил преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей из 89 субъектов страны, включая новые регионы. В этом году в конкурсе приняли участие 6228 человек.

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Солнечногорск Медицина конкурсы
05 октября 2024, 21:52
Учитель музыки из Солнечногорска стал победителем премии Президента России
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Преподаватель Солнечногорской детской школы искусств Ираида Соловьева победила в общероссийском конкурсе преподавателей детских школ искусств, училищ и вузов. Участниками стали 554 кандидата из разных регионов страны.

Итоги конкурса подвели в Министерстве культуры Российской Федерации в Международный день музыки. Премии лучшим преподавателям учреждены указом президента России в 2022 году. В этом году в конкурсе участвовали 554 кандидата, в числе которых 150 педагогов из 49 регионов страны стали победителями.

Комиссия Министерства культуры России оценивала участников по различным критериям, включая авторские подходы в образовательном процессе, достижения учеников и участие в творческих мероприятиях.

«От всей души поздравляю прекрасного во всех смыслах, талантливого человека и педагога Ираиду Соловьеву с абсолютно заслуженной победой. К слову, она стала в этом году единственным представителем Московской области, удостоившимся этой престижной награды», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ираида Соловьева окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова, она преподаватель хоровых дисциплин и классического вокала высшей квалификации. Педагог руководит вокальными ансамблями «Ирис» и «Святки». Ее воспитанники - лауреаты и дипломанты множества всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей. Они принимали участие в благотворительных концертах, в том числе в поддержку бойцов специальной военной операции и военнослужащих, проходящих реабилитацию в санаториях.

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Солнечногорск Музыка конкурсы

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