Гражданина в федеральном розыске задержали в Коломне

Читайте нас в:

Раменский рок-клуб уже пятый сезон подряд проводит фестиваль «Майский жук». В этом году он пройдет 11 августа в Кратове.

Раньше рок-фествиаль проходил в Доме культуры «Дементьевский». В этом году организаторы приняли решение провести концерт под открытым небом.

«Это законченный музыкальный продукт. Перформанс, в котором могут быть представлены даже детские развлекательные программы», - отметил организатор, идейный вдохновитель фестиваля и руководитель Раменского рок-клуба Олег Суворин.

Он добавил, что 2024-й объявлен президентом Годом семьи. Поэтому на площадке фестиваля будут игровые зоны для малышей, а все желающие смогут выступить с номерами художественной самодеятельности.

Фестиваль «Майский жук» соберет в Кратове 12 команд. Среди участников будут коллективы «Оркестр Орфей», «Селяне», «Немая Правда», исполнители Владимир Агапов-Антоненко, Николай Гарин и многие другие. Почетным гостем фестиваля станет солист группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист Российской Федерации Тимур Миронов. 6 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».