07 ноября 2024, 11:01

Гранты и субсидии выделят 12 предпринимателям из Подольска в этом году

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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На территории муниципалитета работают более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Заявки на поддержку части из них еще находятся на рассмотрении.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что субсидии и гранты в 2024 году точно выделят 12 бизнесменам, но эта цифра еще не является окончательной.

«Есть много вопросов, которые тревожат наш бизнес, и администрация округа должна стать мостиком на пути к их решению», - отметил руководитель муниципалитета.

Благодаря мерам поддержки муниципального и областного уровня в Подольске за год в полтора раза увеличилось количество самозанятых. Более 900 консультаций получили предприниматели округа. Григорий Артамонов отметил, что очень важно формировать полезную и интересную повестку, повышать качество таких консультаций.

В Подольске также заработал сервис «Путь инвестора», который дает возможность решить множество вопросов онлайн. С его помощью предприниматели могут получить разрешение на строительство объектов, подобрать земельный участок, найти помещение для бизнеса и многое другое.

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Подольск Бизнес
07 ноября 2024, 11:37
Школьница из Шатуры победила на всероссийском чемпионате по гончарному делу
Пресс-служба администрации г.о. Шатура
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Конкурс «ЮниорМастерс. Креатив» проходил в три этапа. В нем участвовали дети и подростки  в возрасте от 10 до 17 лет, которые связывают свое будущее с креативной индустрией.

Ученица 10-го класса лицея Василиса Калуцкая из Шатуры стала победительницей чемпионата в номинации «Гончарное дело». Профессиональное жюри высоко оценила работу юного мастера, уровень ее подготовки, красоту изделий и смелые решения.

Василису Калуцкую наградили путевкой в международный детский центр «Артек». Она будет участницей смены «Рождественские сказки», которая начнется 30 декабря.

Школьница занимается гончарным искусством под руководством Екатерины Козловой из «Домика мастера» в Шатуре. Воспитанники мастерской регулярно добиваются высоких результатов на профессиональных конкурсах.

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Школьники Шатура
07 ноября 2024, 11:33
Глава Можайска наградил сотрудников швейной фабрики к ее 150-летию
Телеканал «360»
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Глава городского округа Можайск наградил и поздравил сотрудников швейной фабрики. Производство работает 150 лет. Здесь изготавливали форму для Красной армии, одежду для школьников и прокуроров.

Впервые о производстве упоминается в 1919 году, когда швейников в деревне Калачово приглашали на демонстрацию к двухлетию советской власти.

Сначала фабрика располагалась в кирпичном здании, построенном до 1917 года. В 1930 году перешли на электрофицикацию и установили новое оборудование.

«Хочется сказать спасибо всем, кто в любые времена и события, которые происходили в нашей стране, не давали предприятию закрыться и сейчас продолжают эту историю», - сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

К 1958 году на производстве трудились 1697 человек. Фабрика стала первой в стране, кто шил форму для школьников. После объединения с мелкими производствами здесь освоили новую размерную сетку.

Сегодня фабрика продолжает выпускать качественную продукцию.

«Не каждое предприятие может похвастаться такой славной историей. Спасибо за ваш огромный труд!» - добавил Денис Мордвинцев.

Глава Можайска Денис Мордвинцев вручил коллективу благодарственные письма и ценные подарки.

Сотрудники трудятся здесь десятки лет. Например, Светлана выполняет три операции. Говорит, что регулярно растет зарплата и появляется новое оборудование.

В настоящее время в коллективе трудятся 190 человек. Предприятие работает стабильно. Производство обеспечено заказами.

«Мы ежегодно вкладываем по два миллиона рублей на закупку оборудования, потому что без этого никак не обойтись. В этом году мы купили машину для втачивания рукавов. Сейчас еще машины приобрели», - рассказал директор «Франт» Анатолий Кулаков.

Последние три года предприятие «Франт» планомерно растет и приглашает новых сотрудников, которые готовы вкладывать душу в швейное дело.

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Армия Можайск
07 ноября 2024, 11:06
Росгвардейцы в Одинцове провели для школьников день открытых дверей
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Одинцовская Росгвардия открыла свои двери для юнармейцев из школы Горки-Х. Мероприятие устроили в честь 72-й годовщины со Дня образования вневедомственной охраны.

Школьники в этот день погрузились в мир службы Росгвардии, узнав о ее истории и задачах.

Специальный фильм, подготовленный для юнармейцев, доступно и увлекательно рассказал о становлении вневедомственной охраны и ее роли в обеспечении безопасности. Особый интерес ребят вызвал рассказ о современных методах охраны и используемой технике.

Кроме того, в практическом мастер-классе юнармейцы смогли попробовать себя в сборке и разборке оружия, а также научиться основам самообороны.

Настоящим сюрпризом для ребят стал осмотр служебного автомобиля Росгвардии. Юнармейцы с удовольствием сели за руль, проверили работу сигнальных устройств и громкоговорящей установки.

День открытых дверей завершился теплыми словами благодарности и общей фотографией на память. Школьники пожелали сотрудникам Росгвардии легкой службы, а бойцы юнармейцам - успехов в учебе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Росгвардия Школьники
07 ноября 2024, 11:06
Почти ослепшему 85-летнему пациенту вернули зрение в больнице Долгопрудного
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Мужчина 85 лет поступил в Долгопрудненскую больницу с жалобами на сильное ухудшение зрения. Одним глазом он едва видел пальцы на руке, а другим различал только самые крупные буквы в офтальмологической таблице. Диагностика выявила у пациента сложную катаракту обоих глаз.

Катаракта развивалась у мужчины несколько лет, но к врачам он не обращался. Врачи решили провести операцию, которую разбили на два этапа.

Сначала пациенту провели микрохирургическую операцию на одном глазе. Сутки после этого его наблюдали, потом выписали домой для восстановления. Через неделю мужчину повторно госпитализировали и выполнили вторую микрохирургическую операцию на другом глазе. Оба этапа прошли успешно.

«В результате поврежденные хрусталики глаз заменили на импланты, которые позволили восстановить зрение мужчины до 70%. С учетом сопутствующих патологий пациента это максимально возможный уровень остроты зрения. Также восстановилось бинокулярное зрение. Теперь мужчина может оценить расстояние до предметов, чего почти не было до операции. Исчезли проблемы с ориентацией в пространстве», - рассказала хирург-офтальмолог Ирина Ильинская.

Сейчас пенсионер находится дома, он может сам себя обслуживать и жить нормальной жизнью без помощи окружающих.

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста : в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Больницы Врачи Долгопрудный

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