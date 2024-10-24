24 октября 2024, 21:26

Гранты и льготы. Какая помощь доступна начинающим фермерам в Подмосковье

Телеканал «360»
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Центр агропромышленного развития Подмосковья продолжает оказывать помощь начинающим фермерам. Возможности для бизнеса, а также самые успешные практики аграриев в регионе обсудили в эфире программы «Земельный вопрос» на 360.ru с Яной Фомичевой.

Тамара Федорова уже не первый год разводит коз. Но построить новый корпус фермы решилась недавно. Поддержку нашла в центре агропромышленного развития Московской области. Там ей помогли оформить документы на грант. Получить финансовую помощь оказалось проще, чем предполагала фермер.

Она рассказывала, что для получения гранта на строительство пришлось серьезно подготовиться. Ферма открылась в 2019 году, а за помощью Тамара Федорова обратилась годом позднее, чтобы получить землю, поскольку цены начали расти.

«Практически девять месяцев мы вынашивали эту идею как ребенка, чтобы получить землю. А уже в 2021 году приступили к планировке», - рассказала Федорова.

Чтобы получить участок женщина объездила несколько городских округов, включая Коломну, где ей предложили на выбор целый список из участков. Однако земля оказалась далеко от Москвы, что создавало определенные трудности. Поэтому было принято решение обратиться в Минсельхоз Подмосковья.

«Я выбрала участок в 21 гектар и сказала, что именно он мне нужен. Там какие-то были нюансы, что они не могли нам дать. Поэтому Минсельхоз написал ходатайство, в котором рассказал, что мы будем заниматься разведением коз. После этого нам без торгов выделили этот участок», - добавила Федорова.

Она также подчеркнула, что в последующем сможет выкупить арендованный участок на льготных условиях. При этом процесс подачи документов на получения участка максимально прост. Отправить всю необходимую информацию можно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Льготы Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
24 октября 2024, 21:46
Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с жителями деревни Васькино
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В деревне Васькино городского округа Чехов состоялась встреча жителей с главой округа Михаилом Собакиным и начальником Чеховского района электрических сетей компании «Россети Московский регион» Иваном Выскребенцевым. Главной темой стало улучшение энергоснабжения.

Представители власти и энергетики рассказали о проделанной работе за текущий год. В конце июня была установлена мобильная модульная подстанция 35 кВ мощностью 16 МВА, получившая название «Фруктовая» в честь близлежащей улицы. Также реконструированы две линии электропередачи 6 кВт и заменены пять подстанций на более мощные аналоги. На случай непредвиденных ситуаций филиал энергокомпании «Южные электрические сети» создал резерв из мобильных генераторов и аварийных бригад.

Жители предложили создать единый чат для оперативного информирования о сроках устранения технологических отключений, в который войдут представители электросетей, администрации и старосты. Также жители обратились с просьбой вернуть клиентский офис в Чехов, так как поездки в соседний город неудобны для многих. Вопрос прорабатывается, а глава округа взял на контроль предоставление отдельного помещения.

Кроме вопросов энергоснабжения, обсуждались темы газификации садовых некоммерческих товариществ и уличного освещения. Все предложения и замечания жителей были зафиксированы для дальнейшей работы.

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Электричество Чехов
24 октября 2024, 21:07
Сельских старост в Чехове поздравили с профессиональным праздником
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В Чехове состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сельских старост. По поручению главы городского округа Михаила Собакина, его заместитель Ирина Бадалян наградила наиболее активных старост, подчеркнув значимость их вклада в жизнь населенных пунктов и взаимодействие с муниципальной властью.

Среди награжденных был староста деревни Курниково Александр Скобеев, который отметил, что успехи селян - это результат командной работы. Он подчеркнул, что деревня процветает, и на земельные участки в ней наблюдается высокий спрос.

Кроме поздравлений, старосты получили официальные удостоверения доверенных лиц жителей. Староста деревни Чудиново Алексей Трифонов отметил растущую популярность этой должности и желание людей улучшать свои поселения. Алла Каширская, староста деревни Бершово, акцентировала внимание на важности общения с жителями и необходимости заслужить их доверие. Она добавила, что доверенные лица играют ключевую роль не только в управлении, но и в поддержании местных традиций и культурных мероприятий.

Напомним, что история института сельских старост в Подмосковье началась шесть лет назад, когда Московская областная Дума приняла соответствующий закон. На тот момент в регионе было всего 16 старост, которые выполняли важные функции местного управления в сельских населенных пунктах. Сегодня их число превысило три тысячи, и они стали ключевыми фигурами, связывающими жителей деревень с органами власти.

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Праздники Чехов
24 октября 2024, 19:47
Забег «5 верст» пройдет в парке культуры и отдыха в Жуковском 26 октября
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Очередной субботний забег «5 верст» по обновленной трассе в состоится 26 октября в 8:40 в Жуковском парке культуры и отдыха. Точкой сбора является сцена в городском парке.

Участникам предлагается преодолеть дистанцию в пять километров в комфортном для себя темпе: кто-то может выбрать быстрый бег, другие - предпочесть трусцу или просто прогулку. Для обеспечения комфорта и поддержки всех участников предусмотрены волонтеры-замыкающие, чтобы никто не остался позади.

Мероприятие организовано всероссийским движением «5 верст», которое каждую субботу объединяет бегунов более чем в 100 городах России. Участие бесплатное, а для отслеживания своего прогресса можно зарегистрироваться на сайте и получить персональный QR-код, который откроет двери на забеги «5 верст» по всей стране.

Принять участие могут как взрослые, так и дети (до 14 лет - только в сопровождении взрослых). Вы можете выступить как бегун или попробовать себя в роли волонтера. После финиша всех участников ждет горячий чай, который согреет и добавит сил после пробежки.

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Спортсмены Жуковский
24 октября 2024, 19:33
Администрация Жуковского проведет прием жителей в школе № 10 25 октября
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В городе Жуковский 25 октября пройдет встреча с жителями в формате «Выездной администрации». Мероприятие состоится в 17:00, в школе № 10, расположенной на улице Левченко, 7.

На повестке дня обсуждение новой схемы движения в микрорайоне № 5 и строительство дороги по улицам Гризодубовой-Анохина. Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы и оставить письменные обращения представителям администрации.

Такие встречи позволяют наладить диалог между властями и горожанами, а также оперативно решать актуальные проблемы города. Все желающие приглашаются принять участие в обсуждении важных для города вопросов.

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Жуковский

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