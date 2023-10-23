Границы Крестовоздвиженской церкви и режим использования ОКН утвердили в Коломне

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Крестовоздвиженский храм был построен в 1832 году на месте деревянной церкви, затем была воздвигнута каменная постройка в стиле позднего ампира. Отмечается, что местоположение церкви имело большое значение для истории Коломны, поскольку здесь находился торговый центр, а улица рядом с храмом вела к главным воротам великокняжеского двора, где активно велась торговля.

Кроме того, в церкви хранился список с иконы Донской Богоматери, считавшейся главной святыней города. В советский период храм был закрыт, а его архитектурные детали были разрушены.

Однако в 1994 году храм был возвращен верующим и начался процесс его восстановления. В настоящее время в Крестовоздвиженском храме проводятся регулярные богослужения, и он открыт для прихожан.