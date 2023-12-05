05 декабря 2023, 23:30

Границы и режим использования Братской могилы советских воинов утвердили в Солнечногорске

Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, 1941 года». Он расположен в деревне Тимоново городского округа Солнечногорск.

В период Великой Отечественной войны территория рядом с деревней Тимоново стала местом тяжелых боев. Вторая фаза наступления немецких войск на Москву началась 15 ноября 1941 года. 9 декабря 71-я отдельная стрелковая бригада Вооруженных Сил Советского Союза начала наступление на город Солнечногорск.

Бригаде во время тяжелых боев удалось взять под контроль деревни Дедлово, Андрейково, Федоровка, село Храброво Дмитровского района, захватив в качестве трофеев много боеприпасов, горючего, мотоциклов и автомашин. К 11 декабря военные достигли деревни Тимоново на северном берегу озера Сенежское.

В ночь лыжный отряд из 85 моряков Вооруженных Сил СССР ворвался на восточную окраину деревни Тимоново. Вражеские контратаки были непрерывными, но моряки смогли противостоять им. Когда казалось, что отряд уже не может сопротивляться, основные силы бригады атаковали с противоположной стороны деревни.

Вражеский гарнизон был разгромлен, большая часть противника вырвалась из деревни и попыталась отступить на город Солнечногорск, но их попытка была сорвана пулеметной ротой, занявшей позиции на берегу озера.

В декабре 1941 года на этой территории организовали братское захоронение. Мемориал изображает солдата-освободителя с накинутой на плечи плащ-палаткой и держащего в руке стальную каску, а у его ног лежит морская бескозырка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

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Солнечногорск
05 декабря 2023, 22:50
Новый этап реконструкции железнодорожной станции начался в Химках
Дарья Савинова
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Новый этап реконструкции железнодорожной станции начался в городском округе Химки. В его рамках провели демонтаж 30 торговых павильонов. Все объекты не соответствовали архитектурному стилю города.

Работы входят в общий план обновления станции до 2026 года и приведения ее к стандартам МЦД-3, что позволит улучшить качество обслуживание пассажиров. На месте снесенных павильонов будет создана новая инфраструктура, включая современные платформы, кассовые зоны и конкорсы с безбарьерным доступом для маломобильных групп населения.

Заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук отметил, что демонтаж устаревших торговых объектов проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также планируется провести реконструкцию пяти железнодорожных станций МЦД-3 в Химках, таких как «Левобережная», «Химки», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская». Кроме того, в рамках строительства высокоскоростной магистрали «Москва - Санкт-Петербург» через Химки планируется проложить два дополнительных железнодорожных пути - № 5 и № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Уже в 2024 году там полностью завершат работы по строительству развязки с Володарским шоссе.

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Химки
05 декабря 2023, 22:18
Главы крупнейших предприятий Подольска получили благодарности от Мининвеста
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Лидеры крупнейших предприятий Подольска получили благодарственные письма. Их вручили представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области за значительный вклад в развитие научно-технической и инновационной деятельности региона.

Руководитель Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста Наталья Зиновьева была отмечена за свои достижения в области биотехнологий. Она является ученым-биотехнологом, академиком РАН, доктором биологических наук и лауреатом Государственной премии РФ для молодых ученых в области науки и техники.

Кроме того, Мининвест отметил заслуги руководителя «ОКБ ГИДРОПРЕСС» Виктора Джангобегова в развитии производства реакторных установок для АЭС различного назначения. Под его руководством предприятие успешно осуществляет комплекс работ по созданию инновационных реакторных установок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Подольск Поддержка предпринимателей в Московской области
05 декабря 2023, 21:27
Вопрос обманутых дольщиков окончательно решат до конца года — Воробьев
Пресс-служба губернатора Московской области
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Число обманутых дольщиков в Московской области на декабрь этого года составило 3,4 тысячи человек. Часть из них получит выплаты в рамках правительственной программы, а остальным 25 декабря вручат ключи от квартир. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Осталось действительно выдать ключи всего 3,4 тысячам людей. Часть из них получат выплаты по правительственной программе, которую поддержал наш президент», - заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что все люди, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, в результате въедут в свои квартиры или получат деньги.

Он добавил, что последнее вручение ключей от квартир пройдет 25 декабря. Это позволит Московской области выполнить поручение президента и окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками.

В ходе последнего совещания с правительством Московской области Андрей Воробьев напомнил, что 10 лет назад количество обманутых дольщиков достигало 117 тысяч человек. К решению проблем оставшихся без квартир людей подключились все уровни власти.

Правительство ввело эскроу-счета и создало «ДОМ.РФ», который стал заниматься строительством жилой недвижимости. Благодаря этой работе большую часть проблемы удалось решить. Часть людей уже заехали в свое жилье, где живут до сих пор.

На прошлой неделе правительство приняло решение о выделении регионам дополнительных средств для выплат обманутым дольщикам. Такая поддержка поможет предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства, а также ввести в эксплуатацию оставшиеся дома.

Андрей Воробьев Дольщики
05 декабря 2023, 20:57
Жители поселка в Домодедове пожаловались на перебои в электроснабжении
РИА «Новости»
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Жители коттеджного поселка Форвард в городском округе Домодедово пожаловались на перепады напряжения и отключения электричества с октября по март. Они отметили, что такие условия приводят к выходу из строя оборудования, а также отопительных котлов, что особенно важно зимой.

По словам жителей, подобная ситуация продолжается уже три года, но энергоснабжающая организация никаких мер не принимает, хотя владельцы домов выполняют свои обязанности по оплате электроснабжения.

В пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» сообщили, что электроснабжение коттеджного поселка обеспечивают за счет пяти трансформаторных подстанций по кабельно-воздушным линиям.

В организации подчеркнули, что все внеплановые отключения поселка связаны с повреждением проводов. На время ремонта поселок переводят на резервный источник энергии. В 2021 году таких случаев было 14. Кроме того, в плановом порядке жителей отключали от электричества для перевода части нагрузки на другой питающий центр.

В 2022 году четыре внеплановых отключения связаны с переключениями нагрузки между смежными питающими линиями от подстанции до системы распределения энергии. Еще одно отключение связали с ремонтом на комплексной трансформаторной подстанции.

В этом году с января по конец ноября из-за ремонта сетей также произошло четыре внеплановых отключения. Они тоже связаны с ремонтом воздушных линий. Кроме того, часть потребителей коттеджного поселка для разгрузки сети часть трансформаторов перевели на поставки электричества от другой подстанции.

Для обеспечения жителей поселка Форвард электричеством с 2021 по 2023 годы ПАО «Россети Московский регион» возвели новые линии и перевели часть нагрузок на другие подстанции. В ближайшее время на сети добавят вольтодобавочные устройства и установят новые трансформаторы с улучшенными характеристиками.

Жители с представленными данными ПАО «Россети Московский регион» не согласились. Они отметили, что вечером свет пропадает по вечерам на два часа, а для внеплановых аварий они сами вызывали аварийные бригады. Так как поселок не газифицирован, то отключение электричества стало для них критическим.

Электричество Город Домодедово

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