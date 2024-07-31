Границу усадьбы «Горки» утвердили в Дмитрове

В распоряжении указаны восточный и западный флигели, построенные в 1910-х годах, парк, созданный в середине XVIII–XIX веках, а также церковь святителя Николая, возведенная в 1739 и 1819 годах.

Ансамбль располагается в 10 километрах к северо-западу от станции Икша. Формирование усадьбы началось в 1730-х годах при дворянах Яньковых, которые владели ею до середины XIX века. Первым этапом стала постройка каменной церкви в 1739 году, заменившей сгоревшую деревянную церковь 1736 года. В начале XX века усадьбу приобрел Л. Кохно, который добавил два одинаковых флигеля по бокам от парадного двора.

С возникновением военного городка «Горки-25» в советское время усадьба оказалась вблизи этого комплекса. В настоящее время территория усадьбы принадлежит санаторию ВМФ «Фрегат». Сохранились два флигеля, построенные в 1910-х годах, а также церковь святителя Николая, сильно перестроенная в 1950-е годы.

Установленные границы территории направлены на сохранение объекта культурного наследия в его исторической среде. Защитная зона тоже определена - она представляет собой окружность в 150 метров от внешних границ ансамбля.

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