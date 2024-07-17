17 июля 2024, 15:27

Границу объекта археологического наследия утвердили в Сергиевом Посаде

Главное управление культурного наследия Московской области
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Границу территории объекта археологического наследия «Стоянка — могильник „Минино 2“, палеолит, мезолит, неолит» утвердили в Сергиево-Посадском городском округе. Принятие соответствующего решения позволит сохранить памятник для дальнейших исследований.

По итогам обследования было найдено 139 предметов. В верхнем культурном слое обнаружены единичные находки эпохи неолита, а в верхнем горизонте нижнего культурного слоя обнаружены артефакты заднепилевской мезолитической культуры, а также предметы рессетинской финально-палеолитической культуры.

Полевые изыскания показали, что объект является сложным археологическим комплексом, объединяющим многослойную стоянку. Он представляет интерес для изучения культуры населения Центральной России в эпоху финального палеолита и мезолита.

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Памятники Сергиев Посад
17 июля 2024, 15:48
Пациента с сильным носовым кровотечением спасли в Балашихе
Минздрав МО
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Мужчина 77 лет поступил в ЛОР-отделение филиала № 2 Балашихинской больницы с жалобой на обильное носовое кровотечение. С небольшими паузами, кровь шла несколько дней

Патология связана с внезапным подъемом артериального давления - мужчина страдает гипертонической болезнью и для ее лечения принимает препараты, разжижающие кровь. В первую очередь врачи и остановили кровотечение из носа. Потом провели переливание крови, чтобы компенсировать потери - за четыре дня пациент потерял около 1,5 литра.

«На операции пациенту сделали разрез на шее, выделили сонную артерию и перевязали ее. Примерно через две недели кровоток в этой зоне восстановился, здоровью мужчины теперь ничего не угрожает. В будущем эта операция исключит у него подобные рецидивы», - рассказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.

Операция прошла под общим наркозом и заняла 40 минут. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Балашиха
17 июля 2024, 15:04
Школьники из Люберец вернулись из турпохода по реке Чусовая
Министерство образования МО
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Воспитанники турклуба «Лицедеи» из Инженерно-технологического лицея Люберец успешно завершили поход первой категории сложности по реке Чусовая. Маршрут проходил по границе Свердловской области и Пермского края.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что команда прошла водный маршрут протяженностью 155 километров от населенного пункта Слобода до деревни Усть-Утка. Ребята познакомилась с Екатеринбургом, посетили два музея и обзорную экскурсию.

В походе школьники столкнулись с разными препятствиями, такими как быстрины, перекаты, мели. Жили в палатках, сами добывали дрова и готовили на костре еду. Ловили рыбу.

Для тех, кто впервые в походе, провели театрализованное посвящение в туристы.

К учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки. Все объекты должны открыться 1 сентября.

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Люберцы Школьники Походы
17 июля 2024, 15:01
Прием заявок на участие в конкурсе молодежных проектов стартовал в Мытищах
Медиасток.рф
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Молодежь округа сможет представить свои проекты на конкурс «Мы Мытищи». В этом году можно выиграть денежный сертификат на развитие своей идеи в четырех номинациях.

Это ежегодный конкурс главы городского округа Мытищи. Он направлен на выявление и поддержку молодежи, воплощающей в жизнь социально значимые проекты. Поучаствовать могут жители округа от 16 до 35 лет.

Заявиться можно в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Патриотическое и духовно-нравственное восприятие», «Творчество и духовное наследие», «Прорыв года». До 1 августа заявки будут ждать на электронную почту uprav.mp@mail.ru с пометкой «Конкурс Мы Мытищи».

Впервые конкурс прошел в 2023 году. Молодежь представила 40 проектов. Авторы восьми из них стали победителями и получили денежные сертификаты на развитие идей. Итоги подвели на большом празднике с развлекательной программой и дискотекой.

Положение о конкурсе есть в телеграм-канале управления культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа.

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Мытищи Молодежь конкурсы
17 июля 2024, 14:55
Казаки выступили перед ранеными бойцами СВО в госпитале Старой Купавны
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Казаки Богородского округа провели концерт в госпитале Старой Купавны. Они выступили перед ранеными бойцами специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию.

Казаки ведут патриотическую и социальную работу с момента начала специальной военной операции. Для раненых бойцов в военном госпитале Старой Купавны они организовали концерт с участием вокального коллектива «Богородские узоры» и клуба фланкировки «Патриот».

«Такие мероприятия становятся уже традиционными. Основная идея - показать воинам, что здесь, дома, их очень ждут при любых обстоятельствах. Концерт получился очень душевным, бойцов порадовали казачьими песнями и фланкировкой», - рассказал атаман Станичного казачьего общества Богородского округа Александр Полевой.

В завершение выступления казаки вручили военнослужащим молочную продукцию с собственной фермы, которая находится в деревне Тимково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Военные Концерты Богородский

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