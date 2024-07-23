Гранату времен Великой Отечественной войны обезвредили в Солнечногорске

Продолжается масштабный ремонт дорог, за которые проголосовало наибольшее количество жителей Подмосковья на сайте «Добродел». Всего изношенное асфальтовое покрытие заменят на 12 километрах региональных трасс в Луховицах, Солнечногорске и Волоколамске.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, наибольший объем работ предстоит в Луховицах. Там уложат свыше семи километров нового покрытия на участке от деревни Лесное в сторону поселка Белоомут.

«Дорожники заменили свыше 230 километров покрытия на 173 дорогах, которые были выбраны жителями Подмосковья. Из них по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ было отремонтировано 29 региональных участков общей протяженностью 117 километров», - пояснил Гержик.

В Солнечногорске рабочие приступили к фрезерованию 3,5 километров старого покрытия на участке от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе, а под Волоколамском меняют два километра асфальта на центральной улице в деревне Курьяново.

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