График работы ЗАГС в ноябрьские праздники опубликовали в Подмосковье

Приема в ЗАГС не будет 4 ноября, в субботу. С понедельника, 6 ноября, начнется прием населения по государственной регистрации актов гражданского состояния о рождении и смерти. В помещениях МФЦ будут вести прием населения по государственной регистрации по всем видам актовых записей.

Подробная информация об адресах оказания услуг расположена на официальном сайте в разделе ГРАФИК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».